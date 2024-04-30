Український фільм "Назавжди-назавжди" отримав головний приз кінофестивалю у Стамбулі
Стрічка української режисерки Анни Бурячкової Forever-Forever ("Назавжди-Назавжди") переміг у номінації "Найкращий фільм" Міжнародного кінофестивалю у Стамбулі
Про це повідомили в Держкіно України.
Повнометражний дебют української режисерки Анни Бурячкової "Назавжди-Назавжди", присвячений підліткам, які вижили в 1990-х, був нагороджений головним призом Міжнародного кінофестивалю у Стамбулі — "Золотим тюльпаном" як найкращий фільм програми International Competition ("Міжнародний конкурс").
"Назавжди-назавжди" - це стрічка про підлітків, які зростали у 1990-ті. Про навички відстоювати свої кордони у всіх сенсах. Про еру до гаджетів, коли все було наелектризоване гормонами та мерехтливою свободою. Головна героїня фільму, старшокласниця Тоня, переходить зі школи в центрі міста до іншої, в спальному районі, та потрапляє до компанії відчайдушних підлітків. Незабаром Тоня закохується в Журіка, а трохи згодом у Саню.
"Цей фільм - пісня любові, присвячена розгубленим підліткам кінця 90-х, які виросли серед пострадянської руїни, добре засвоївши правило - якщо тебе ніхто не полюбить, ти не виживеш. У пошуках цієї любові та верифікації свого існування в очах інших ми й жили, толеруючи насильство та несправедливість. Тим, хто, навчився згодом обирати себе, відстоювати власні кордони, як в приватному, так і в суспільному житті, а найголовніше - на рівні країни та нашої незалежності", - каже про фільм Бурячкова.
Світова прем'єра "Назавжди-Назавжди" відбулася минулого року на Венеційському фестивалі. Фільм також брав участь у Міжнародному кінофестивалі в Норвегії в секції How To Have Sex.
Стрічку наразі показують у Польщі в рамках міжнародного фестивалю незалежного кіно OFF CAMERA, який триває в Кракові з 26 квітня по 5 травня 2024 року. Захід є одним із найбільших фестивалів незалежного кіно Центральної Європи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.38 Купівля 39.38Продаж 39.85
- EUR Купівля 42.17Продаж 42.9
- Актуальне
- Важливе