Український фільм "Назавжди-назавжди" отримав головний приз кінофестивалю у Стамбулі

Про це повідомили в Держкіно України.

Повнометражний дебют української режисерки Анни Бурячкової "Назавжди-Назавжди", присвячений підліткам, які вижили в 1990-х, був нагороджений головним призом Міжнародного кінофестивалю у Стамбулі — "Золотим тюльпаном" як найкращий фільм програми International Competition ("Міжнародний конкурс").

"Назавжди-назавжди" - це стрічка про підлітків, які зростали у 1990-ті. Про навички відстоювати свої кордони у всіх сенсах. Про еру до гаджетів, коли все було наелектризоване гормонами та мерехтливою свободою. Головна героїня фільму, старшокласниця Тоня, переходить зі школи в центрі міста до іншої, в спальному районі, та потрапляє до компанії відчайдушних підлітків. Незабаром Тоня закохується в Журіка, а трохи згодом у Саню.

"Цей фільм - пісня любові, присвячена розгубленим підліткам кінця 90-х, які виросли серед пострадянської руїни, добре засвоївши правило - якщо тебе ніхто не полюбить, ти не виживеш. У пошуках цієї любові та верифікації свого існування в очах інших ми й жили, толеруючи насильство та несправедливість. Тим, хто, навчився згодом обирати себе, відстоювати власні кордони, як в приватному, так і в суспільному житті, а найголовніше - на рівні країни та нашої незалежності", - каже про фільм Бурячкова.

Світова прем'єра "Назавжди-Назавжди" відбулася минулого року на Венеційському фестивалі. Фільм також брав участь у Міжнародному кінофестивалі в Норвегії в секції How To Have Sex.

Стрічку наразі показують у Польщі в рамках міжнародного фестивалю незалежного кіно OFF CAMERA, який триває в Кракові з 26 квітня по 5 травня 2024 року. Захід є одним із найбільших фестивалів незалежного кіно Центральної Європи.