Українські фільми "Уроки толерантності" та "Назавжди-Назавжди" покажуть у Польщі

Про це повідомляє пресслужба Держкіно України.

У Кракові з 26 квітня по 5 травня 2024 року пройде міжнародний фестиваль незалежного кіно OFF CAMERA. Захід є одним із найбільших фестивалів незалежного кіно Центральної Європи. Як зазначають у Держкіно, рекордно високі нагороди та популяризація незалежного кіно роблять подію помітною на фестивальній карті світу.

Стрічку режисерки Анни Бурякової "Назавжди-Назавжди" покажуть в основній конкурсній програмі — Main Competition. Драматичний фільм є повнометражним дебютом української режисерки.

"Назавжди-назавжди" - це стрічка про підлітків, які зростали у 1990-ті. Про навички відстоювати свої кордони у всіх сенсах. Про еру до гаджетів, коли все було наелектризоване гормонами та мерехтливою свободою. Головна героїня фільму, старшокласниця Тоня, переходить зі школи в центрі міста до іншої, в спальному районі, та потрапляє до компанії відчайдушних підлітків. Незабаром Тоня закохується в Журіка, а трохи згодом у Саню.

Показ фільму "Уроки толерантності" режисера Аркадія Непиталюка відбудеться в конкурсній програмі "На межі". Це стрічка про ЛГБТ-спільноту, яку самі творці називають нетолерантною комедією.

За сюжетом пересічна українська родина Найдюків, яку роками залякували страшними геями, погоджується стати учасниками програми з євроінтеграції "Уроки толерантності". Вона пропонує пільги родинам за умови, що в їхній домівці певний час поживе представник ЛГБТ-спільноти. Найдюки звикли висміювати будь-яку інакшість та агресивно сприймати незрозумілі речі. Але аби дати раду фінансовій скруті, вони погоджуються.

Що відомо про фільм "Назавжди-Назавжди"

Фільм розповідає про молодих і непокірних людей, які жили в Києві наприкінці 90-х років на тлі радянської руїни. Через обставини вони були змушені швидко приймати рішення, але загубилися у дорослому світі. Це історія про тих, хто виріс, але не зміг стати дорослим.

"У пошуках цієї любові та верифікації свого існування в очах інших ми й жили, толеруючи насильство та несправедливість. Бути підлітком означає, що кожна частина твого життя існує лише тут і зараз і залишатиметься такою назавжди. Кожна любов - назавжди, кожні стосунки - назавжди, кожна драма - назавжди. Тож тепер, ставши дорослими, доводиться усвідомити, що єдине визнання і любов, яких ми направду потребуємо, мають приходити від нас самих", - йдеться у розділі "Режисерське бачення".

Анна Бурячкова, українська режисерка та сценаристка, розпочала свій шлях у створенні фільмів, музичних відео, телевізійної реклами та соціальних кампаній у 2012 році. Її роботи були визнані на численних міжнародних фестивалях, зокрема Berlin Music Video Awards, Berlin Fashion Films, Grand OFF Poland та Cannes Lions’ Additional Social Campaign Program.

Сценарій майбутнього фільму був написаний Бурячковою у співпраці з Мариною Степанською ("Стрімголов", 2017) під час карантину, спричиненого COVID-19, у 2020 році. Цей сценарій став основою для її дебютного повнометражного фільму.

Знімання фільму були завершені в Києві за два місяці до початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України. Після цього матеріали фільму були евакуйовані до Амстердама, де до команди приєдналися нідерландські співпродюсери та партнери з постпродакшену.

В головних ролях Аліна Чебан, Захар Шадрін, Артур Алієв, Єлизавета Цілик і Дар'я Жихарська.

"Назавжди-Назавжди" був представлений на різних міжнародних кіноринках під час його розробки та виробництва. Він отримав спеціальну відзнаку журі та нагороду Screen Brussels Co-Production Award на презентації Ukrainian Films Now на Marché du Film (Festival de Cannes) та нагороду Литовського кіноцентру на Coming Soon Meeting Point (Vilnius Kinopavasaris) у 2022 році. Розробка фільму також відбувалася за підтримки MIDPOINT Institute.



