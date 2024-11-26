Топ-3 ноутбуки ASUS зі штучним інтелектом на "чорну п’ятницю"

OLED-дисплеї цих пристроїв гарантують виняткову якість зображення, а потужна апаратна база дозволяє використовувати можливості штучного інтелекту. До "чорної пʼятниці" їх можна придбати за вигідними цінами зі знижками.

Vivobook S 15 (S5507)

15,6-дюймовий Vivobook S 15 – це революційний Copilot+ PC нового покоління, який інтегрує найсучасніші інструменти штучного інтелекту Windows. Ноутбук працює на базі процесорної платформи Snapdragon X з інтегрованим нейронним процесором Qualcomm Hexagon, здатним обробляти дані ШІ на швидкості до 45 TOPS. Пристрій може бути оснащений до 32 гігабайтів оперативної пам’яті, а швидкісний SSD-накопичувач обсягом до 1 ТБ гарантує високу продуктивність і місткість.

Виняткова якість зображення забезпечується OLED-дисплеєм ASUS Lumina, сертифікованим VESA DisplayHDR True Black 600. Його яскраві кольори, глибокі чорні тони та контрастність 1 000 000:1 створюють ефект живої картинки, а час відгуку 0,2 мс гарантує плавність динамічних сцен.

Дисплей підтримує 100% колірного простору DCI-P3 (133% sRGB), що робить його ідеальним для роботи з графікою. OLED-технологія забезпечує широкі кути огляду та знижує рівень синього світла на 70%, що підтверджено сертифікатом TÜV Rheinland, піклуючись про комфорт ваших очей навіть під час тривалої роботи. Акумулятор на 70 Вт·год забезпечує автономність до 18 годин, а функція швидкої зарядки дозволяє відновити 60% заряду за 49 хвилин.

Бездротовий модуль Qualcomm стандарту Wi-Fi 7 гарантує стабільний і надшвидкий інтернет-зв’язок, працюючи у три частотні діапазони та забезпечуючи швидкість, у 4,8 раза вищу, ніж у Wi-Fi 6. Надійність ноутбука підтверджено військовим стандартом США MIL-STD-810H, який гарантує його стійкість до різних умов.

Додатковою перевагою є клавіатура з RGB-підсвічуванням і можливістю налаштування, а також спеціальна клавіша Copilot для швидкого доступу до інструментів штучного інтелекту.

Zenbook S 16 (UM5606)

ASUS Zenbook S 16 – перший 16-дюймовий ноутбук з ультрапортативної серії Zenbook, який підтримує інноваційні функції штучного інтелекту. Цей стильний і потужний пристрій оснащений сучасним процесором AMD Ryzen AI 9, оперативною пам’яттю до 32 гігабайтів і SSD-накопичувачем об’ємом до 2 терабайтів, що робить його відмінним вибором для вимогливих користувачів.

Використання передових виробничих технологій дозволило створити ультратонкий металевий корпус завтовшки всього 1,1 см, у якому вдало розміщено всі найсучасніші компоненти. Система охолодження з випарною камерою забезпечує ефективне відведення тепла навіть під високим навантаженням. Це один із найбільш компактних і легких 16-дюймових ноутбуків, що пропонує максимальну продуктивність без втрати портативності.

Ноутбук доступний у двох стильних кольорах: скандинавському білому (Scandinavian White), натхненному природою, та класичному сірому (Zumaia Gray). Для виготовлення кришки корпусу використовується унікальний матеріал Ceraluminum™, який відзначається високою міцністю та здатністю зберігати бездоганний вигляд навіть через тривалий час використання.

ASUS Zenbook S 16 – це поєднання надпотужних характеристик і новітніх технологій штучного інтелекту. Завдяки сучасному процесору AMD з TDP до 28 Вт і вбудованим модулем Ryzen AI, цей ноутбук досягає продуктивності до 50 TOPS для швидкої роботи з ШІ-застосунками. Акумулятор місткістю 78 Вт·год забезпечує до цілої доби автономної роботи, дозволяючи користувачам залишатися продуктивними у будь-яких умовах.

Пристрій створений для зручності та інтуїтивної роботи. Клавіатура ASUS ErgoSense оснащена спеціальною клавішею Copilot для миттєвого доступу до ШІ-помічника Windows. Тачпад великого розміру з оптимальним співвідношенням сторін 16:10 пропонує ще більше можливостей для комфортного управління. Він дозволяє легко виконувати жести для регулювання гучності, яскравості та швидкого перегляду відео, підвищуючи ефективність роботи.

Zenbook S 16 оснащений широким набором портів: два USB4 (Type-C), USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1, картридер SD і комбінований аудіороз’єм. Це забезпечує легкість підключення пристроїв під час роботи в дорозі. Бездротовий модуль Wi-Fi 7 із сертифікацією ASUS WiFi Master Premium гарантує стабільне з'єднання та високу швидкість інтернету.

Зображення на 16-дюймовому OLED-дисплеї ASUS Lumina з роздільною здатністю 3K і частотою оновлення 120 Гц вражає яскравістю й деталізацією. Сертифікації Pantone Validated і DisplayHDR True Black 500 підтверджують ідеальну точність кольорів і високу якість HDR-зображення. Завдяки 100% охопленню колірного простору DCI-P3 дисплей передає яскраві й насичені відтінки на рівні кінематографічного стандарту.

Аудіосистема із шістьма динаміками, сертифікована Harman Kardon, підсилює враження від мультимедіа. Два високочастотних і чотири низькочастотних динаміки з підтримкою Dolby Atmos створюють багатовимірний, реалістичний звук. Ця система занурює у світ музики, фільмів чи ігор, додаючи глибини та емоційності.

Zenbook DUO (UX8406)

ASUS Zenbook DUO (2024) – це портативний і сучасний ноутбук з інноваційним дизайном, що пропонує два дисплеї для ще більшої функціональності й продуктивності. Цей пристрій здатен змінити уявлення про можливості сучасних технологій, поєднуючи стиль, потужність і зручність.

Ноутбук обладнаний двома 14-дюймовими дисплеями ASUS Lumina OLED зі співвідношенням сторін 16:10, роздільною здатністю до 3K і частотою оновлення 120 Гц. Вони можуть працювати як один великий екран із діагоналлю 19,8 дюйма для комфортного перегляду контенту або забезпечувати ефективний мультизадачний режим, розділяючи робочий простір на два окремі дисплеї.

Обидва екрани сенсорні та сумісні зі стилусом ASUS Pen, який підтримує до 4096 рівнів натискання. Це забезпечує точність і комфорт під час роботи, роблячи взаємодію з пристроєм інтуїтивною та максимально зручною. Zenbook DUO (2024) – це справжня знахідка для творчих професіоналів і тих, хто цінує багатозадачність і передові технології.

OLED-дисплеї Zenbook DUO зі 100% охопленням колірного простору DCI-P3 вражають неймовірною глибиною та точністю передачі кольорів. Цей ноутбук є ідеальним вибором для дизайнерів, фотографів і творчих професіоналів, адже гарантує високу точність відтворення професійної гами кольорів і широкі кути огляду. Крім того, OLED-технологія мінімізує рівень шкідливого синього світла, роблячи роботу за ноутбуком безпечнішою для очей навіть протягом тривалого часу.

Корпус пристрою, виготовлений із магнієво-алюмінієвого сплаву, поєднує елегантність і міцність, що робить Zenbook DUO надійним помічником для мобільного способу життя. Попри два великі екрани, ноутбук залишається напрочуд портативним: його товщина становить лише 14,6 мм, а вага – 1,65 кг разом зі знімною клавіатурою. Клавіатура зі вбудованим акумулятором додає гнучкості: пристрій можна використовувати як звичайний ноутбук або ж працювати без клавіатури, максимально розширюючи робочий простір. Нижній екран легко перетворюється на повнорозмірну віртуальну клавіатуру, а шарнір, що дозволяє розгортати екрани на 180°, забезпечує зручність під час спільного використання пристрою, наприклад, на нарадах.

Zenbook DUO оснащений високопродуктивною конфігурацією, що відповідає потребам найвимогливіших користувачів. Його основа – процесор Intel Core Ultra, що має інтегрований нейронний процесор (NPU), який прискорює обробку алгоритмів штучного інтелекту, знижуючи навантаження на центральний процесор. Завдяки цьому пристрій забезпечує відмінну продуктивність у відеоконференціях, редагуванні фото та відео, а також під час виконання інших завдань, пов’язаних зі штучним інтелектом. 32 гігабайти оперативної пам’яті та SSD-накопичувач до 2 ТБ гарантують швидку та стабільну роботу навіть у режимі багатозадачності, а акумулятор на 75 Вт·год забезпечує цілий день автономної роботи.

Ноутбук має широкий набір портів: два Thunderbolt 4, USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1 і 3,5-міліметровий аудіороз’єм. А потужна аудіосистема, сертифікована Harman Kardon із підтримкою Dolby Atmos, забезпечує об’ємний і чистий звук, підсилюючи враження від мультимедіа та підвищуючи комфорт під час роботи.

Додатковий рік гарантії за відгук

ASUS дарує можливість отримати ще один рік гарантії на ноутбук. Для цього достатньо залишити відгук про пристрій на офіційному сайті компанії. ASUS цінує думку кожного користувача, підкреслюючи, що "кожен голос важливий".

Акція триватиме до кінця року, а всі деталі можна знайти на сторінці акції "Ваш голос має значення".

Придбати ноутбуки ASUS за вигідними цінами до "чорної п’ятниці" можна у партнерській мережі в Україні або через офіційний онлайн-магазин ASUS Україна.

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