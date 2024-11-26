Вийшла перша колядка з альбому "Територія Різдва. Дух нескорених", записаного артистами спільно з військовими
Проєкт Анжеліки Рудницької та "Території А" випустив колядку "Нова радість стала", що стала першої з альбому "Територія Різдва. Дух нескорених", у якому разом з відомими артистами співають українські захисники і ветерани
Премʼєра колядки відбулася на YouTube Анжеліки Рудницької.
Співачка та телеведуча Анжеліка Рудницька за підтримки Українського культурного фонду ініціювала запис музичного альбому "Територія Різдва. Дух нескорених", у якому разом з відомими артистами співають українські захисники й ветерани.
З 25 листопада автори проєкту відкриватимуть одну за одною пісню на каналі премʼєр.
Першою стала повстанська версія відомої колядки "Нова радість стала". Її записали фольклорист і волонтер Валерій Гладунець у Косівському районі на Івано-Франківщині. Частину куплетів записав на Косівщині кобзар, лідер гурту "Хорея Козацька" Тарас Компаніченко.
Усього до альбому "Територія Різдва. Дух нескорених" увійшли 14 колядок:
1. Нова Радість стала (повстанська версія)
2. Ой, чи є, чи нема пан-господа вдома
3. Спи, Ісусе, спи
4. Ой сивая зозуленька
5. У містечку Віфлеємі
6. Ой, хто-хто Миколая любить
7. У полі, у полі
8. Ой в полі-полі вишня стояла
9. Радуй, Земле! Коляда їде
10. Прийшли щедрувати до нашої хати
11. Ой рано-рано, та й загадано всім на війну
12. Щедрик
13. Ой зійшли-зійшли з неба ангели
14. Дай щастя всім
Поки не оголошено, хто яку пісню виконує. Проте відомо, що до альбому долучилися:
- Павло Зібров, Юлія Сідорова
- Влад Дарвін, Маргарита Мелешко
- Анжеліка Рудницька, Дмитро Козацький та Дмитро Лазуткін
- Оксана Муха, Артем Полежака
- Христина Панасюк, Іван Марунич
- Хор Ансамблю Нацгвардії України
- Актори Театру ім. І. Франка: Наталія Сумська, Євген Нищук, Катерина Артеменко, Сусанна Карпенко, Олександр Скрябін
- Сергій Василюк
- Катя Бойко, Михайло Панчишин
- Олег Скрипка, Оксана Рубаняк
- Віктор Бронюк, Юлія Паєвська
"Хтось уперше спробував себе в ролі співака, а хтось вперше співав колядку. Але всі разом ми створили диво, попри втому, тривоги і втрати.
Ми щиро дякуємо кожному, хто долучився до створення різдвяного альбому", - прокоментували у "Території А".
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