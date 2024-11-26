Вийшла перша колядка з альбому "Територія Різдва. Дух нескорених", записаного артистами спільно з військовими

Премʼєра колядки відбулася на YouTube Анжеліки Рудницької.

Співачка та телеведуча Анжеліка Рудницька за підтримки Українського культурного фонду ініціювала запис музичного альбому "Територія Різдва. Дух нескорених", у якому разом з відомими артистами співають українські захисники й ветерани.

З 25 листопада автори проєкту відкриватимуть одну за одною пісню на каналі премʼєр.

Першою стала повстанська версія відомої колядки "Нова радість стала". Її записали фольклорист і волонтер Валерій Гладунець у Косівському районі на Івано-Франківщині. Частину куплетів записав на Косівщині кобзар, лідер гурту "Хорея Козацька" Тарас Компаніченко.

Усього до альбому "Територія Різдва. Дух нескорених" увійшли 14 колядок:

1. Нова Радість стала (повстанська версія)

2. Ой, чи є, чи нема пан-господа вдома

3. Спи, Ісусе, спи

4. Ой сивая зозуленька

5. У містечку Віфлеємі

6. Ой, хто-хто Миколая любить

7. У полі, у полі

8. Ой в полі-полі вишня стояла

9. Радуй, Земле! Коляда їде

10. Прийшли щедрувати до нашої хати

11. Ой рано-рано, та й загадано всім на війну

12. Щедрик

13. Ой зійшли-зійшли з неба ангели

14. Дай щастя всім

Поки не оголошено, хто яку пісню виконує. Проте відомо, що до альбому долучилися:

Павло Зібров, Юлія Сідорова

Влад Дарвін, Маргарита Мелешко

Анжеліка Рудницька, Дмитро Козацький та Дмитро Лазуткін

Оксана Муха, Артем Полежака

Христина Панасюк, Іван Марунич

Хор Ансамблю Нацгвардії України

Актори Театру ім. І. Франка: Наталія Сумська, Євген Нищук, Катерина Артеменко, Сусанна Карпенко, Олександр Скрябін

Сергій Василюк

Катя Бойко, Михайло Панчишин

Олег Скрипка, Оксана Рубаняк

Віктор Бронюк, Юлія Паєвська

"Хтось уперше спробував себе в ролі співака, а хтось вперше співав колядку. Але всі разом ми створили диво, попри втому, тривоги і втрати.

Ми щиро дякуємо кожному, хто долучився до створення різдвяного альбому", - прокоментували у "Території А".