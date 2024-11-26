Естонія надасть €1 млн на екологічні проєкти в Україні

Про це пише ERR.

Там зазначили, що на конференції ООН по клімату COP29 було досягнуто угоди, згідно з якою більш заможні країни будуть щорічно виділяти $300 млрд допомоги країнам, що розвиваються, у подоланні кліматичних змін і впровадження екологічно чистих технологій.

"Ми вирішили, що цей 1 млн євро, який ми виділяємо, буде спрямований конкретно на підтримку екологічних і кліматичних проєктів в Україні", – повідомила Йоко Алендер.

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У виданні додали, що на кліматичній конференції також відбулися зустрічі з представниками Міністерства довкілля України.

"Вони дуже чітко вказали на потреби, які є зараз у країни, щоб зробити великі кроки на шляху до Європейського Союзу. Це стосується як розробки законодавства, так і уповільнення змін клімату на місцях", – зазначила віцеканцлерка естонського міністерства з екологічних реформ Крісті Клаас.