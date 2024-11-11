На кліматичній конференції ООН презентували 3D-окуляри, через які можна побачити наслідки екологічних злочинів РФ в Україні

Про це повідомляє рух UAnimals, передає Еспресо.

Так, під час кліматичної конференції ООН в столиці Азербайджану українські організації презентували 3D-інсталяцію про наслідки російських екологічних злочинів для України та світу.

"Інсталяція обладнана "окулярами реальної реальності". Через них відвідувачі конференції могли побачити не вигаданий віртуальний світ, а справжні екологічні наслідки війни: загибель дельфінів у Чорному морі, лісові пожежі та вбитих тварин, підрив дамби Каховської ГЕС, атаки на українську енергосистему, загрозу ядерного вибуху на АЕС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідна інсталяція є об'єднанням технологій 360⁰ з ефектом занурення, VR-окулярів та стереозвуку. Метою цього є зробити глядачів свідками катастрофи, що відбувається в Україні через російську агресією.

В організації заявляють, що інсталяція також має закликати діячів з усього світу, які приїдуть на кліматичну конференцію, допомогти Україні оцінити належним чином збитки довкіллю, отримати компенсацію від країни-агресорки та відновити понівечене навколишнє середовище.

"Реальність творить не штучний інтелект, а люди. В якому майбутньому ми будемо жити, залежить від нас. Поки що наша реальність - світ, де Росія безкарно знищує все навколо", - заявив засновник UAnimals Олександр Тодорчук.