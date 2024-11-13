Частина довкілля України не підлягає відновленню через бойові дії, - еколог Листопад

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Частину довкілля України не вдасться відновити вже ніколи. Наприклад, у Франції є червона зона на місцях інтенсивного ведення боїв часів Першої світової війни. Там вирішили, що доцільніше буде просто огородити цю територію і нікого туди не допускати, оскільки ця територія дуже забруднена вибуховими речовинами та, ймовірно, хімічними теж. На жаль, у нас теж є великі площі території, де простіше буде їх огородити й оголосити червоною зоною з забороненим допуском, аніж відновлювати ці території", - пояснив Листопад.

Еколог наголосив, що процес відновлення довкілля після бойових дій займає тривалий час та чимало ресурсів.

"Бо навіть звичайну вирву від боєприпасу потрібно правильно записати у кілька шарів. До того ж перед цим провести розмінування. Це недоцільно й займає багато часу та зусиль. Також слід враховувати, що після вибуху у землі залишаються хімічні речовини. Тому це додаткові ресурси. Щодо лісу, то до прикладу, сосновий ліс виростає до промислових масштабів за 80 років. Якщо це інші види дерев, то це займе ще більше часу", - зауважив він.