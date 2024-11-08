Через повномасштабну війну викиди вуглекислого газу в Україні зросли на 180 млн тонн, - Міндовкілля

Про це заявила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук на конференції "Кліматична та енергетична політика України у контексті вступу до ЄС", передає Укрінформ.

"Ми всі ставимо перед собою глобальну ціль скорочувати викиди, боротися з енергетичною бідністю, досягати цілей з декарбонізації. В той самий час, від початку повномасштабного вторгнення, викиди наших парникових газів через військові дії збільшилися на 180 млн тонн вуглекислого газу", - зазначила Гринчук.

Вона підкреслила, що деякі країни-агресори ігнорують і знищують усі напрацювання у сфері клімату. Тому, за словами Гринчук, Україна має не лише працювати над сталим переходом і відновленням, але й документувати злочини проти довкілля.

"Наше завдання і завдання всієї світової спільноти – не допустити повторення того, що відбувається зараз. І ці питання ми будемо підіймати під час конференції COP29", - додала Гринчук.