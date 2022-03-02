Відповідне звернення священники розмістили у мережі, повідомляє «Еспресо»



«Ми вважали вас батьком, а дехто навіть великим господином і Отцем, але ви виявилися гіршим за вітчима. Бог вам суддя» - йдеться у відеозверненні. «Через мовчання ви благословили війну» - наголошують отці. Окрім того, священники заявили, що вони припиняють поминати ім'я Кирила у богослужіннях в їхніх храмах.

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