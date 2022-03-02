Священники УПЦ МП хочуть вийти з московського патріархату. ВІДЕО
Київські священники УПЦ МП записали звернення в якому звинуватили патріарха Кирила в потуранні війни, яку розв’язав Путін. Вони закликали митрополита Онуфрія зібрати собор Української православної церкви, щоб від’єднатися від московського патріархату.
Відповідне звернення священники розмістили у мережі, повідомляє «Еспресо»
«Ми вважали вас батьком, а дехто навіть великим господином і Отцем, але ви виявилися гіршим за вітчима. Бог вам суддя» - йдеться у відеозверненні. «Через мовчання ви благословили війну» - наголошують отці. Окрім того, священники заявили, що вони припиняють поминати ім'я Кирила у богослужіннях в їхніх храмах.
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