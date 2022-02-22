СБУ запобігла терактам у чотирьох церквах УПЦ Московського патріархату у Харкові
СБУ заявила про запобігання чотирьом терактам, які мали відбутися в церквах Української православної церкви Московського патріархату на території Харкова
Про це Суспільному 22 лютого повідомила речниця СБУ у Харківській області Лілія Домашенко.
"Ми підтверджуємо факт перехоплення телефонної розмови про організацію терактів в місті Харкові. Ми попередили представників УПЦ МП. Особа, яка мала провести теракти, встановлена. Наразі проводиться весь комплекс необхідних дій", - повідомила Домашенко.
У записі розмови, опублікованої в харківських Telegram-каналах, йдеться про підпали у чотирьох церквах на території Харкова. СБУ на цей момент не підтвердила й не спростувала, що цей запис оперативний.
"Звичайно, чотири я не зроблю за... Але пару зможу. Я подивився там на Холодній Горі можна. Там ззаду підібратися й кинути. Можна на "Науковій" кинути", - каже чоловік, позначений як громадянин України і виконавець, співрозмовнику з РФ.
За інформацією з відео, житель Харкова мав розбити скло, облити бензином та підпалити будівлі. За це він мав отримати $1 тис. Співрозмовник з РФ відмовився платити за бензин та таксі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.61
Купівля 28.61Продаж 29.23
-
EUR
Купівля 32.32Продаж 33.12
- Актуальне
- Важливе