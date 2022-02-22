СБУ запобігла терактам у чотирьох церквах УПЦ Московського патріархату у Харкові

Про це Суспільному 22 лютого повідомила речниця СБУ у Харківській області Лілія Домашенко.



"Ми підтверджуємо факт перехоплення телефонної розмови про організацію терактів в місті Харкові. Ми попередили представників УПЦ МП. Особа, яка мала провести теракти, встановлена. Наразі проводиться весь комплекс необхідних дій", - повідомила Домашенко.



У записі розмови, опублікованої в харківських Telegram-каналах, йдеться про підпали у чотирьох церквах на території Харкова. СБУ на цей момент не підтвердила й не спростувала, що цей запис оперативний.



"Звичайно, чотири я не зроблю за... Але пару зможу. Я подивився там на Холодній Горі можна. Там ззаду підібратися й кинути. Можна на "Науковій" кинути", - каже чоловік, позначений як громадянин України і виконавець, співрозмовнику з РФ.



За інформацією з відео, житель Харкова мав розбити скло, облити бензином та підпалити будівлі. За це він мав отримати $1 тис. Співрозмовник з РФ відмовився платити за бензин та таксі.







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