Нагадаю, що Пригожин сказав, що Україна насправді не обстрілювала Донбас 8 років, і що максимум, - це перестрілювалася з російськими військами, які, виявляється, там таки були.

І це цікаво. Бо якщо задачею путчу було вплинути на Путіна заради якихось рішень – то це точно погана ідея, бо для Путіна це зовсім не аргумент. Навіть навпаки.

Якщо задачею було вплинути на росіян – ну, щоби отримати "електоральну підтримку" Пригожину на шляху до влади, – то це теж не аргумент, бо росіянам давно байдужа справедливість щодо українців.

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І залишається єдина аудиторія – це Україна і Захід. Це сигнал, що Пригожин і ті, хто за ним стоїть, готові здати свого плєшивого фюрера.

Подумайте над цим.

І тому концерт імені Пригожина ще не зіграний. Бо якщо сам Пригожин ніби вже емігрував в Білорусь, то ті, хто стоять за ним, - досі в кремлі. Вони скоро стануть ще впливовішими. І прямо натякають, що отримавши повну владу, вони будуть готові визнати, що причин воювати з Україною не було. З усіма наслідками, які випливають з цього.

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Про автора. Сергій Таран, політолог

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