Ляшко назвав "насмішкою над медиками" акцію протесту "антивакцинаторів" у Києві
На думку міністра охорони здоров'я, акція протесту "антивакцинаторів" у Києві - це насмішка над українськими медиками та родинами, які втратили своїх близьких через COVID-19
Про це він заявив під час брифінгу 3 листопада.
"Зібрання людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватися - це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками та над сім'ями, які, на жаль, втратили своїх рідних через COVID-19. Повірте, у реанімаціях цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає, а підробні сертифікати не працюють. Дуже хочу, щоб ви усвідомили це саме зараз", - сказав Ляшко.
Ляшко закликав не вірити фейкам, не слухати порад у соцмережах і послуговуватися тільки перевіреною інформацією на сторінках Міністерства охорони здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я.
- Нагадаємо, сьогодні, 3 листопада, під Верховною Радою пройшов мітинг "антивакцинаторів". Протестувальники вимагали скасувати карантин та відмовитись від примусових щеплень.
- За минулу добу, 2 листопада, виявили 23 393 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За весь період вакцинальної кампанії провели понад 18 мільйонів щеплень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.19
Купівля 26.19Продаж 26.41
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.61
- Актуальне
- Важливе