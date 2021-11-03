Ляшко назвав "насмішкою над медиками" акцію протесту "антивакцинаторів" у Києві

Про це він заявив під час брифінгу 3 листопада.



"Зібрання людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватися - це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками та над сім'ями, які, на жаль, втратили своїх рідних через COVID-19. Повірте, у реанімаціях цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає, а підробні сертифікати не працюють. Дуже хочу, щоб ви усвідомили це саме зараз", - сказав Ляшко.



Нагадаємо, сьогодні, 3 листопада, під Верховною Радою пройшов мітинг "антивакцинаторів". Протестувальники вимагали скасувати карантин та відмовитись від примусових щеплень.

За минулу добу, 2 листопада, виявили 23 393 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За весь період вакцинальної кампанії провели понад 18 мільйонів щеплень.

Ляшко закликав не вірити фейкам, не слухати порад у соцмережах і послуговуватися тільки перевіреною інформацією на сторінках Міністерства охорони здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я.