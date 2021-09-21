Ляшко назвав області, яким загрожує "червона" зона карантину
Чотири регіони України близькі до "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Це Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська і Тернопільська області
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Найближче до червоного рівня сьогодні західні області України, так, як це було і в 2020, і в 2021 роках ... Зокрема, Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська, Тернопільська області", - наголосив він.
Міністр зазначив, щоб встановити "червоний" рівень епідемічної небезпеки, область має кілька днів поспіль перевищувати один або два показники, визначені у постанові Кабінету міністрів України.
"Червоний" рівень і "помаранчевий" встановлюються комісією ТЕБ та НС для певного регіону, не встановлюються одночасно", - зауважив він.
Ляшко додав, що "жовтий" рівень встановлюється на території всієї країни одночасно.
"Після цього в зелений рівень ми можемо вийти тільки тоді, коли 7 днів поспіль у нас будуть індикатори, що відповідають "зеленому" рівню", - сказав він.
- Нагадаємо, 20 вересня в Україні зафіксовано 5 159 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 463, медпрацівників – 129).
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