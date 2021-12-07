Ляшко: посилювати карантин на новорічні свята в Україні не плануємо

Про він заявив у етері 24 каналу каналу.



"Україна вже перебуває в адаптивному карантині, і до новорічних свят запровадження додаткових обмежень не планується. Минулого року у цей проміжок часу була нова хвиля. Щоправда, ми тоді після свят запроваджували карантинні обмеження, це дозволило нам хвилю відтягнути у часі", - сказав він.



Крім того, очільник МОЗу закликав відзначати новорічні свята в безпеці, в ізоляції з близькими людьми, а також пройти повний курс вакцинації.



"Це дозволить оптимістично дивитися в нову хвилю", - пояснив Ляшко.

Нагадаємо, від 7 грудня дев'ять регіонів України перейшли з "червоної" зони карантину до "жовтої".

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