7 грудня дев'ять регіонів України вийдуть із "червоної" зони карантину
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила перевести дев'ять регіонів України з "червоної" до "жовтої" зони карантину
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.
Від 7 грудня 2021 року Державна комісія скасовує "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей і Києва. Ці регіони перейдуть до "жовтої" зони карантину.
Також Олег Немчінов нагадав, що від 6 грудня в Україні набули чинності нові правила карантину - тепер відвідувати громадські заклади в "жовтій" зоні зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення від коронавірусу та має "жовтий" COVID-сертифікат або довідку про одужання.
Для обслуговування клієнтів працівники бізнесу повинні мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, чинний 72 години, і COVID-сертифікат про одужання.
- Нвагадаємо, раніше повідомлялося, що дев’ять регіонів України планують перевести одразу з "червоної" до "жовтої" зони карантину.
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