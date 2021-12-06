7 грудня дев'ять регіонів України вийдуть із "червоної" зони карантину

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.



Від 7 грудня 2021 року Державна комісія скасовує "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей і Києва. Ці регіони перейдуть до "жовтої" зони карантину.



Також Олег Немчінов нагадав, що від 6 грудня в Україні набули чинності нові правила карантину - тепер відвідувати громадські заклади в "жовтій" зоні зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення від коронавірусу та має "жовтий" COVID-сертифікат або довідку про одужання.



Для обслуговування клієнтів працівники бізнесу повинні мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, чинний 72 години, і COVID-сертифікат про одужання.

Нвагадаємо, раніше повідомлялося, що дев’ять регіонів України планують перевести одразу з "червоної" до "жовтої" зони карантину.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb