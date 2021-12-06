Дев’ять регіонів України планують перевести одразу з "червоної" до "жовтої" зони карантину
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій найближчим часом планує розглянути питання щодо переведення одразу 9 регіонів із "червоної" у "жовту" зону епідемічної небезпеки
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Питання про переведення дев'яти областей до "жовтої" зони обговорили під час селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби на території України під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
“Найближчим часом Державна комісія ТЕБ і НС розгляне питання щодо виведення 9 регіонів із "червоної" в "жовту" зону епідемічної небезпеки”, - зазначається в повідомленні.
Станом на 6 грудня, у "червоній" зоні епіднебезпеки знаходяться столиця та 18 областей: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська та Черкаська.
- Нагадаємо, з 6 грудня набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у "жовтих" зонах. Так, відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів дозволяється лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання.
- Від 6 грудня Закарпаття знаходиться у "жовтій" зоні карантину, у "помаранчевій" залишилася тільки Полтавщина.
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