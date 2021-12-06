Карантин в Україні: Закарпаття перейшло до "жовтої" зони

Про це повідомили в МОЗ.



Загалом до "жовтої" зони карантину відтепер входять Закарпатська, Тернопільська, Чернівецька, Кіровоградська, Харківська області.



У "помаранчевій" зоні залишилася тільки Полтавська область.



"Червона" зона карантину найбільша, і до неї належить 19 регіонів: Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська й Чернігівська області.

За добу 5 грудня в усіх областях України завантаженість ліжок з киснем була в межах норми.

У країні цей показник складає 40,5% (визначений рівень - 65%). У Києві заповнено 38,3% ліжок із киснем.

Рівень захворюваності на коронавірус в Україні складає 424 (визначений показник становить 75 на 100 тис.). У Києві кількість інфікувань становить 592 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 зафіксований у Полтавській (744 на 100 тис. населення) і Миколаївській областях (648 на 100 тис. населення).

За добу 5 грудня рівень ушпиталень в Україні становить 49,2 (визначений показник - 60 на 100 тис. населення). У Києві він складає 44,2 на 100 тис. населення. Цей показник перевищений у Вінницькій, Житомирській, Полтавській, Хмельницькій і Чернігівській областях.



У Києві, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях ситуація з COVID-19 вже стабілізувалася, однак рішення щодо їхнього виходу з "червоної" зони карантину ухвалюватиме Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували понад 4 тис. випадків коронавірусу, померло 239 людей.

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