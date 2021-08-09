Ляшко про початок масової вакцинації підлітків: занадто багато дорослих без щеплень

Про це журналістам заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Що стосується масової вакцинації підлітків старше 12 років, наразі це питання на розгляді. Ми в Україні не приймали такого рішення, оскільки у нас велика кількість невакцинованого дорослого населення. А в дорослого населення тяжкість перебігу коронавірусної хвороби, незважаючи на те, який штам його викликає, набагато тяжче і призводить до більших ускладнень", - наголосив він.

Також Ляшко закликав дорослих, зокрема громадян старше 60 років, пройти щеплення.

"Пріоритет зараз - люди похилого віку і з хронічними хворобами", - зауважив він.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини і лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

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