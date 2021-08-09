Ляшко про початок масової вакцинації підлітків: занадто багато дорослих без щеплень
Міністерство охорони здоров'я України поки лише розглядає питання вакцинації підлітків від 12 років, адже ще не вакциноване все доросле населення
Про це журналістам заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.
"Що стосується масової вакцинації підлітків старше 12 років, наразі це питання на розгляді. Ми в Україні не приймали такого рішення, оскільки у нас велика кількість невакцинованого дорослого населення. А в дорослого населення тяжкість перебігу коронавірусної хвороби, незважаючи на те, який штам його викликає, набагато тяжче і призводить до більших ускладнень", - наголосив він.
Також Ляшко закликав дорослих, зокрема громадян старше 60 років, пройти щеплення.
"Пріоритет зараз - люди похилого віку і з хронічними хворобами", - зауважив він.
- Нагадаємо, у МОЗ заявили, що лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини і лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.72
Купівля 26.72Продаж 26.97
-
EUR
Купівля 31.35Продаж 31.78
- Актуальне
- Важливе