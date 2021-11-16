Ляшко розповів, коли регіони виходитимуть із "червоної" зони

Про це Ляшко розповів на онлайн-брифінгу 16 листопада.



"Початку виходу регіонів із "червоного" рівня епіднебезпеки прогнозовано можна очікувати з наступного тижня. Є низка областей, у яких знизився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями. Також знизився й відсоток зайнятих ліжок із киснем", - сказав міністр.



Міністр нагадав, що станом на 16 листопада до "червоної" зони карантинних обмежень віднесено 18 регіонів, а з 18 листопада "червоною" стане ще й Вінниччина.



Ляшко зазначив, що з часу переходу до "червоної" зони першої області - Херсонської - минуло 30 днів.



"Це фактично такий же час, як у минулій хвилі, тобто вчасно запроваджені карантинні обмеження дозволили нам іти середньостатистичними темпами", - сказав міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, 16 листопада в Україні зафіксували найвищу смертність від коронавірусу: за добу померло 838 людей.

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