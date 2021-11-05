Ляшко розповів, коли українцям буде доступна бустерна доза вакцини проти COVID-19
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що бустерна доза вакцини від коронавірусу стане доступною жителям України після перетину позначки у 50% вакцинованих громадян
Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”, передає Еспресо.TV.
"Щойно перетнемо позначку в 50% вакцинованого населення в Україні, ми повернемося до питання бустерної дози, або повторної, дворазової вакцинації проти коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко журналістам у кулуарах Ради в п’ятницю.
Він уточнив, що станом на 5 листопада таку позначку перетнуло лише місто Київ із показником 55% вакцинованих жителів принаймні однією дозою. Крім того, за словами міністра, понад 40% вакцинованих налічують Полтавська, Київська та Дніпропетровська області.
Довідка: бустер - це додаткова доза вакцини, яка забезпечує додатковий захист від хвороб. У випадку з вакцинами від коронавірусу бустером є третя доза.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували понад 26 тис. випадків коронавірусу.
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