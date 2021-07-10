Ляшко розповів, якою вакциною щепили найбільше українців
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що найбільше українців щепили вакциною від коронавірусу AstraZeneca/Covishield
Про це Ляшко повідомив у facebook.
За його словами, загалом в Україні зроблено 3 420 668 щеплень, отримали одну дозу – 2 277 226 українців, а повністю вакциновані – 1 143 442.
"Наразі в Україні зробили щеплень вакциною: AstraZeneca (Covishield, SKBio) – 1,3 млн, Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 1,1 млн, CoronaVac/Sinovac Biotech -1 млн", - написав Ляшко.
Він додав, що в Україні підготовано 702 мобільні бригади, які переважно щеплюють групи професійного ризику та організовані колективи. Щеплення проводяться у понад 3 тис. пунктів вакцинації, також працюють близько 200 центрів масової вакцинації.
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Нагадаємо, 9 липня в Україні було зафіксовано 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
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