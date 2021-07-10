Ляшко розповів, якою вакциною щепили найбільше українців

Про це Ляшко повідомив у facebook.

За його словами, загалом в Україні зроблено 3 420 668 щеплень, отримали одну дозу – 2 277 226 українців, а повністю вакциновані – 1 143 442.

"Наразі в Україні зробили щеплень вакциною: AstraZeneca (Covishield, SKBio) – 1,3 млн, Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 1,1 млн, CoronaVac/Sinovac Biotech -1 млн", - написав Ляшко.

Він додав, що в Україні підготовано 702 мобільні бригади, які переважно щеплюють групи професійного ризику та організовані колективи. Щеплення проводяться у понад 3 тис. пунктів вакцинації, також працюють близько 200 центрів масової вакцинації.



Нагадаємо, 9 липня в Україні було зафіксовано 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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