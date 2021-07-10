Пандемія COVID-19: за добу заразилося 507 українців, 20 померло. Попереду йдуть Київ і Харків

Таку офіційну інформацію станом на ранок 10 липня розповсюдило Міністерство охорони здоров'я, передає Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 364 особи,



летальних випадків - 20,



одужало - 809 осіб.



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За добу протестовано:



методом ПЛР - 18 520 осіб,



методом ІФА - 8 452 особи,



експрес-тестами - 13 225 осіб.



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За весь час пандемії в Україні:



захворіло - 2 240 753 особи;



одужало - 2 176 919 осіб;



летальних випадків - 52 592;



проведено ПЛР-тестувань - 11 020 262.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.





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