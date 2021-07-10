Пандемія COVID-19: за добу заразилося 507 українців, 20 померло. Попереду йдуть Київ і Харків
За минулу добу, 9 липня 2021 року, в Україні зафіксовано 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 41, медпрацівників - 33)
Таку офіційну інформацію станом на ранок 10 липня розповсюдило Міністерство охорони здоров'я, передає Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 364 особи,
летальних випадків - 20,
одужало - 809 осіб.
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За добу протестовано:
методом ПЛР - 18 520 осіб,
методом ІФА - 8 452 особи,
експрес-тестами - 13 225 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 240 753 особи;
одужало - 2 176 919 осіб;
летальних випадків - 52 592;
проведено ПЛР-тестувань - 11 020 262.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.
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