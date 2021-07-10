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Головна Коронавірус Пандемія COVID-19: за добу заразилося 507 українців, 20 померло. Попереду йдуть Київ і Харків

Пандемія COVID-19: за добу заразилося 507 українців, 20 померло. Попереду йдуть Київ і Харків

10 липня, 2021 субота
09:50
Коронавірус

За минулу добу, 9 липня 2021 року, в Україні зафіксовано 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 41, медпрацівників - 33)

Таку офіційну інформацію станом на ранок 10 липня розповсюдило Міністерство охорони здоров'я, передає Еспресо.TV.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 364 особи,

летальних випадків - 20,

одужало - 809 осіб.

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За добу протестовано:

методом ПЛР - 18 520 осіб,

методом ІФА - 8 452 особи,

експрес-тестами - 13 225 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 240 753 особи;

одужало - 2 176 919 осіб;

летальних випадків - 52 592;

проведено ПЛР-тестувань - 11 020 262.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.


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Мінохоронздоров'я
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