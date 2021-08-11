Ляшко: Темпи вакцинації в Україні вищі за світові

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook.

"Хочу зазначити, що темпи вакцинації в Україні продовжують зростати. За останній тиждень кількість проведених щеплень в Україні зросла на +10%. Наразі ми вакцинуємось із вищими темпами за світові та європейські. Закликаю усіх вакцинуватись і захистити себе від можливих тяжких наслідків коронавірусу", - зауважив він.

Також Ляшко наголосив, що наразі є тенденція до зростання кількості нововиявлених випадків COVID-19. Зокрема, є зростання в Одеській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня.

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