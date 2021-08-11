Адаптивний карантин в Україні продовжили до 1 жовтня
Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 11 серпня, передає Еспресо.TV.
"Уряд продовжує адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року. Поточна епідемічна ситуація контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо збільшення госпіталізацій з коронавірусом", - наголосив він.
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За словами Шмигаля, уряд готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі складає майже 100%. Крім того, окремо закуплено 15 тис. кисневих концентраторів, які дозволять лікувати українців на амбулаторному етапі.
- Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ пропонуватиме подовжити адаптивний карантин на території України ще на два місяці.
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