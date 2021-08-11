Адаптивний карантин в Україні продовжили до 1 жовтня

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 11 серпня, передає Еспресо.TV.



"Уряд продовжує адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року. Поточна епідемічна ситуація контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо збільшення госпіталізацій з коронавірусом", - наголосив він.



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За словами Шмигаля, уряд готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі складає майже 100%. Крім того, окремо закуплено 15 тис. кисневих концентраторів, які дозволять лікувати українців на амбулаторному етапі.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ пропонуватиме подовжити адаптивний карантин на території України ще на два місяці.

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