В Україні планують продовжити адаптивний карантин ще на два місяці

Про це журналістам сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

“Ми розпочали підготовку до нового навчального року спільно з МОН, готуємося, що буде з освітнім процесом, коли будуть вводитися додаткові карантинні обмеження. Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Зараз він до кінця літа, але попередньо ми проговорили з урахуванням тієї епідситуації, яку бачимо сьогодні в європейському регіоні. В Україні також треба буде подовжити як мінімум на два місяці, що ми найближчим часом ініціюватимемо перед Кабінетом міністрів” – наголосив він.

За його словами, у випадку, якщо на території країни збережеться зелений рівень епідемічної небезпеки, освітній процес розпочнеться без будь-яких карантинних обмежень, лише з тими карантинними правилами для всіх громадських закладів. У випадку, якщо та чи інша область переходитиме на інший рівень епіднебезпеки, освітній процес буде продовжуватися, але тільки у разі вакцинації 80% освітян у кожному конкретному закладі освіти. Ляшко зазначив, що лише в деяких регіонах освітян вакциновано більше ніж 50%. Раніше, головний санлікар України Ігор Кузін заявив, що карантин продовжать.

8 серпня в Україні зафіксували 300 нових випадків COVID-19.

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