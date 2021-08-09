В Україні планують продовжити адаптивний карантин ще на два місяці
Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме подовжити адаптивний карантин на території України ще на два місяці
Про це журналістам сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.
“Ми розпочали підготовку до нового навчального року спільно з МОН, готуємося, що буде з освітнім процесом, коли будуть вводитися додаткові карантинні обмеження. Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Зараз він до кінця літа, але попередньо ми проговорили з урахуванням тієї епідситуації, яку бачимо сьогодні в європейському регіоні. В Україні також треба буде подовжити як мінімум на два місяці, що ми найближчим часом ініціюватимемо перед Кабінетом міністрів” – наголосив він.
У випадку, якщо та чи інша область переходитиме на інший рівень епіднебезпеки, освітній процес буде продовжуватися, але тільки у разі вакцинації 80% освітян у кожному конкретному закладі освіти.
Ляшко зазначив, що лише в деяких регіонах освітян вакциновано більше ніж 50%.
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