Карантин в Україні продовжать, - Кузін
Головний санлікар України Ігор Кузін заявив, що карантин продовжать
Про це він заявив у ефірі 1+1.
"З приводу продовження карантину. Він буде продовжений, бо ми розуміємо, що до карантину прив'язується багато організаційних заходів. Тому він буде продовжений", - сказав Кузін.
Він додав, що є області, в яких погіршується статистика. Це Луганська, Донецька, Харківська, Львівська.
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