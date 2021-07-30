Карантин в Україні продовжать, - Кузін

Про це він заявив у ефірі 1+1.



"З приводу продовження карантину. Він буде продовжений, бо ми розуміємо, що до карантину прив'язується багато організаційних заходів. Тому він буде продовжений", - сказав Кузін.

Він додав, що є області, в яких погіршується статистика. Це Луганська, Донецька, Харківська, Львівська.