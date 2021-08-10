Погіршення епідситуації в Україні: захворюваність на коронавірус зростає четвертий тиждень поспіль, - Київська школа економіки

Про це під час онлайн-презентації аналізу ситуації з поширенням COVID-19 заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

"Епідемічна ситуація в Україні поступово погіршується, проте поточна ситуація все ще залишається контрольованою. Ліжка з киснем та реанімаційні ліжка зайняті майже на 10%", - зазначив він.

За словами Ганиченка, критична ситуація із захворюваністю фіксується в Одеській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях: сумарно ці регіони дають 100% зростання госпіталізацій. Одеська область становить половину всього збільшення госпіталізацій за тиждень у країні.

Він зауважив, що три регіони також перевищують коефіцієнт виявлення нових випадків (4%), зокрема, це Сумська, Тернопільська та Херсонська області. На рівні країни коефіцієнт виявлення становить 2,6%, якщо він перевищить 4%, то країна вийде із "зеленого" рівня.

Ганиченко наголосив, що ризик спалаху в Україні залишається високим. Поступове зростання захворюваності триває четвертий тиждень поспіль.

"Кількість регіонів, де зростає захворюваність, скоротилася, але це не поліпшення епідситуації, а коливання навколо плато. Ризик спалаху залишається на високому рівні. Госпіталізації вже перевищують виписки на 18%. Якщо ця тенденція продовжиться, то навантаження на систему охорони здоров'я швидко зростатиме. Ми очікуємо таку саму динаміку у найближчі два тижні", - сказав він.

Експерт вважає, що Україні варто нарощувати темпи вакцинації.

"Україна продовжує нарощувати темпи вакцинації і за тиждень у середньому вакцинує 1,4% населення, що вище за середньоєвропейський і світовий рівень. Однак для виходу на вакцинацію 70% дорослого населення до кінця року, темпи необхідно збільшити вдвічі", - додав Ганиченко.

Нагадаємо, за минулу добу, 9 серпня, в Україні зафіксовано 781 новий випадок коронавірусу.

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