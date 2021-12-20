Ляшко: в Україні лише Волинська й Запорізька області не можуть вийти з "червоної" зони

Про це він заявив на брифінгу.



"Сьогодні в Україні епідситуація значно краще ніж в європейських країнах. Станом на зараз лише дві з 25 областей України не виконують умови виходу із червоного рівня епіднебезпеки. Це Волинська та Запорізька області", - повідомив Віктор Ляшко.



За словами очільника МОЗ, решта 23 регіони або вже виведені з червоного рівня карантину, або будуть виведені найближчими днями рішенням Комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій.



Крім того, він нагадав про небезпеку штаму коронавірусу "Омікрон", зараження яким зафіксували в понад 90 країнах, зокрема й в Україні.



"Можливі наслідки циркуляції та домінування цього штаму поки ще не з’ясовані", - зауважив Ляшко.

Нагадаємо, у МОЗ назвали п'ять рекомендацій для населення щодо захисту від штаму "Омікрон".

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