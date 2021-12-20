МОЗ надало 5 рекомендацій для населення щодо захисту від штаму "Омікрон"

Про це він заявив під час брифінгу 20 грудня.

Він зазначив, що мінімізація ризику поширення коронавірусу - це не питання випадку, це питання свідомого вибору.

"Виконуючи наступні 5 рекомендацій, ми зможемо зробити новорічні свята більш безпечними та радісними", - повідомив Ляшко.

Перша рекомендація:

Міністр зазначив, що потрібно якомога швидше пройти курс вакцинації. Найбільш важливе, що може зробити кожна людина, для того щоб отримати захист від тяжкого перебігу хвороби та запобігти летальним наслідкам - це пройти повний курс вакцинації наявними імунобіологічними препаратами.

У МОЗ зазначають, що це особливо важливо для груп ризику - людей старше 60 років і тих, що мають супутні захворювання.

Друга рекомендація:

Потрібно застосовувати заходи індивідуального захисту, щоб захистити своє здоров'я та запобігти введеню жорстких карантинних заходів. Вакцинація в комплексі з іншими доступними заходами профілактики дозволить контролювати поширення вірусу і при цьому дозволить жити нормальним життям, а також запобігти введенню масштабного локдауну.

У Міністерстві охорони здоров’я радять наступні заходи профілактики:

там, де це потрібно, надівати захисну маску;

зберігати фізичну дистанцію з людьми на відстані 1 метра;

провітрювати приміщення, прочиняти вікна або двері;

уникати закритих просторів, тісних приміщень і скупчення людей;

слідкувати за чистотою рук;

прикривати рота і носі зігнутим ліктем або серветкою при кашлі та чханні.

Третя рекомендація:

Також Ляшко радить зробити зустрічі якомога безпечнішими. Адже зустрічі у приміщенні можуть створити умови для поширення вірусу.

"При можливості зустрічі і святкові заходи з людьми, з якими ви не живете постійно, проводити на відкритому повітрі", - додав він.

Четверта рекомендація:

Українцям, які знаходяться у групі ризику, радять утриматись від подорожей.

"Всім, хто відчуває слабкість, не пройшов повний курс вакцинації або не має даних про перенесену коронавірусну хворобу, і відноситься до групи ризику тяжкого перебігу ковід, включаючи людей старше 60 років та людей з хронінчими хворобами, ми рекомендуємо відкласти подорожі в регіони де фіксується високий рівень поширення коронавірусу", - повідомив Ляшко.

П'ята рекомендація:

Також у МОЗ радять отримувати інформацію з надійних джерел. Інформація, яка вводить в оману і дезінформація створюють загрозу для життя і здоровя людей, підривають віру в науку і заважають приймати правильні рішення щодо здоров'я.



