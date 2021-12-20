МОЗ надало 5 рекомендацій для населення щодо захисту від штаму "Омікрон"
Очільник МОЗ Віктора Ляшко назвав п'ять рекомендацій для населення, щоб захиститись від штаму коронавірусу "Омікрон"
Про це він заявив під час брифінгу 20 грудня.
Він зазначив, що мінімізація ризику поширення коронавірусу - це не питання випадку, це питання свідомого вибору.
"Виконуючи наступні 5 рекомендацій, ми зможемо зробити новорічні свята більш безпечними та радісними", - повідомив Ляшко.
Перша рекомендація:
Міністр зазначив, що потрібно якомога швидше пройти курс вакцинації. Найбільш важливе, що може зробити кожна людина, для того щоб отримати захист від тяжкого перебігу хвороби та запобігти летальним наслідкам - це пройти повний курс вакцинації наявними імунобіологічними препаратами.
У МОЗ зазначають, що це особливо важливо для груп ризику - людей старше 60 років і тих, що мають супутні захворювання.
Друга рекомендація:
Потрібно застосовувати заходи індивідуального захисту, щоб захистити своє здоров'я та запобігти введеню жорстких карантинних заходів. Вакцинація в комплексі з іншими доступними заходами профілактики дозволить контролювати поширення вірусу і при цьому дозволить жити нормальним життям, а також запобігти введенню масштабного локдауну.
У Міністерстві охорони здоров’я радять наступні заходи профілактики:
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там, де це потрібно, надівати захисну маску;
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зберігати фізичну дистанцію з людьми на відстані 1 метра;
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провітрювати приміщення, прочиняти вікна або двері;
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уникати закритих просторів, тісних приміщень і скупчення людей;
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слідкувати за чистотою рук;
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прикривати рота і носі зігнутим ліктем або серветкою при кашлі та чханні.
Третя рекомендація:
Також Ляшко радить зробити зустрічі якомога безпечнішими. Адже зустрічі у приміщенні можуть створити умови для поширення вірусу.
"При можливості зустрічі і святкові заходи з людьми, з якими ви не живете постійно, проводити на відкритому повітрі", - додав він.
Четверта рекомендація:
Українцям, які знаходяться у групі ризику, радять утриматись від подорожей.
"Всім, хто відчуває слабкість, не пройшов повний курс вакцинації або не має даних про перенесену коронавірусну хворобу, і відноситься до групи ризику тяжкого перебігу ковід, включаючи людей старше 60 років та людей з хронінчими хворобами, ми рекомендуємо відкласти подорожі в регіони де фіксується високий рівень поширення коронавірусу", - повідомив Ляшко.
П'ята рекомендація:
Також у МОЗ радять отримувати інформацію з надійних джерел. Інформація, яка вводить в оману і дезінформація створюють загрозу для життя і здоровя людей, підривають віру в науку і заважають приймати правильні рішення щодо здоров'я.
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