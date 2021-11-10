Ляшко: вакцинація проти COVID-19 в 11 разів зменшує ризик смертності від штаму Delta

Про це очільник МОЗ заявив на брифінгу у середу, 10 листопада.



"Вакцинація в 11 разів зменшує ризик смертності від Delta-штаму COVID-19. Це результати дослідження Американського центру з контролю та профілактики хвороб. Ряд європейських країн вже підтверджують це дослідження на практиці. Наприклад, Велика Британія, Німеччина, Бельгія із більш ніж 65% вакцинованого населення зараз демонструють у 8-14 разів меншу летальність, ніж під час весняної хвилі. Сьогодні в Україні також 91-92% пацієнтів в лікарнях - невакциновані особи. Якби в Україні був рівень вакцинації хоча б на середньоєвропейському - ми б мали на третину менше смертей щодня", - зазначив міністр.



Він закликав тих, хто отримав першу дозу щеплення проти COVID-19, не відтерміновувати другу.



"Рекомендований інтервал, в який бажано зробити друге щеплення, становить для вакцини CoronaVac 14-28 днів, Pfizer - 21-28 днів, Moderna - 28 днів, AstraZeneca - 4-12 тижнів", - сказав Ляшко.



За даними МОЗ, в Україні у наявності 10 млн 300 тис. доз різних вакцин, зокрема, майже 3 млн доз вакцини Moderna, 800 тис. доз вакцини AstraZeneca, 4,5 млн доз CoronaVac і 2 млн доз Comirnaty від Pfizer.

Нагадаємо, за минулу добу, 9 листопада, в Україні зафіксували 23 283 нові випадки COVID-19. Померли 816 осіб, госпіталізували 5696 людей.