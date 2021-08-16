Ляшко виступив проти зупинки вакцинації на свята

Про повідомляє пресслужба відомства.

Ляшко заявив, що люди повинні мати доступ до вакцин навіть під час свят.

Іінфраструктура вакцинації налічує понад 3 тис. пунктів щеплення, майже 400 центрів масової вакцинації та тисячу мобільних бригад.



У МОЗ заявили, що за тиждень потрібно визначитись, які опції роботи доречні під час святкування 30 річниці Незалежності України.

"Пунктам із низьким потоком, можливо, дійсно, слід узяти паузу, аби подумати, як його збільшити, але центри масової вакцинації мають працювати", - заявив він.

Ляшко запропонував щодо виїзду мобільних бригад на площі у центрах міст та проведення вакцинації на відкритому повітрі.



Нагадаємо, Центри вакцинації та пункти щеплення в Києві не працюватимуть 23 і 24 серпня.



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