Ляшко закликав не вживати антибіотики для профілактики коронавірусу

Про це він заявив на брифінгу.



Ляшко зазначив, що віруси не є показанням до вживання антибіотиків.



"Хочу наголосити, що антибактеріальні препарати не активні по відношенню до вірусів, у тому числі й щодо коронавірусу SARS-CoV-2. Тому COVID-19, як і будь-яка інша вірусна інфекція, не є прямим показом для призначення антибіотиків", - заявив міністр.



За його словами, призначення антибактеріальної терапії для COVID-хворих виправдане лише за наявності ознак бактеріальної інфекції, які має встановлювати лікар. Він закликав не займатися самолікуванням і не пити антибіотики для профілактики.



Ляшко наголосив, що за час пандемії в Україні стали частіше продавати та вживати антибактеріальні препарати.



Він додав, що стійкість до антибіотиків є однією з найбільших загроз охороні здоров'я.



За його словами, щороку в усьому світі близько 700 тис. людей помирає через інфекції, спричинені стійкими до антибіотиків бактеріями. У разі неконтрольованого призначення та вживання антибіотиків уже за 30 років кількість таких смертей зросте до 10 млн. щороку.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 листопада, заразилися коронавірусом 24 747 людей, померло майже 700.

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