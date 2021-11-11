Ляшко закликав не вживати антибіотики для профілактики коронавірусу
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що антибіотики не діють проти вірусів, тому вживати їх потрібно лише за призначенням лікаря
Про це він заявив на брифінгу.
Ляшко зазначив, що віруси не є показанням до вживання антибіотиків.
"Хочу наголосити, що антибактеріальні препарати не активні по відношенню до вірусів, у тому числі й щодо коронавірусу SARS-CoV-2. Тому COVID-19, як і будь-яка інша вірусна інфекція, не є прямим показом для призначення антибіотиків", - заявив міністр.
За його словами, призначення антибактеріальної терапії для COVID-хворих виправдане лише за наявності ознак бактеріальної інфекції, які має встановлювати лікар. Він закликав не займатися самолікуванням і не пити антибіотики для профілактики.
Ляшко наголосив, що за час пандемії в Україні стали частіше продавати та вживати антибактеріальні препарати.
Він додав, що стійкість до антибіотиків є однією з найбільших загроз охороні здоров'я.
За його словами, щороку в усьому світі близько 700 тис. людей помирає через інфекції, спричинені стійкими до антибіотиків бактеріями. У разі неконтрольованого призначення та вживання антибіотиків уже за 30 років кількість таких смертей зросте до 10 млн. щороку.
- Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 листопада, заразилися коронавірусом 24 747 людей, померло майже 700.
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