Любченка та Марченка покликали на засідання фракції "Слуги народу", - Арахамія

Про це заявив лідер фракції Давид Арахамія, передає пресслужба партії.

"Ми викликали на фракцію першого віце-прем’єр-міністра, міністра економіки Олексія Любченка та міністра фінансів Сергія Марченка. Всі розуміють, що ця законодавча ініціатива є дискусійною у суспільстві", - повідомив Арахамія.



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Парламентар зазначив, що урядовці мають пояснити нардепам новації, передбачені цим документом.

Уряд 2 червня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №5600 про зміни до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Законопроєкт №5600 матиме негативний вплив на весь бізнес в Україні, стверджують у Європейській Бізнес Асоціації.