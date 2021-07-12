Любченка та Марченка покликали на засідання фракції "Слуги народу", - Арахамія
На засідання фракції "Слуга народу" покликали першого віцепрем’єра, міністра економіки Олексія Любченка та міністра фінансів Сергія Марченка
Про це заявив лідер фракції Давид Арахамія, передає пресслужба партії.
"Ми викликали на фракцію першого віце-прем’єр-міністра, міністра економіки Олексія Любченка та міністра фінансів Сергія Марченка. Всі розуміють, що ця законодавча ініціатива є дискусійною у суспільстві", - повідомив Арахамія.
Читайте також: Податки для українців планують підвищити: Рада підтримала законопроєкт за основу
Парламентар зазначив, що урядовці мають пояснити нардепам новації, передбачені цим документом.
- Уряд 2 червня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №5600 про зміни до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.
- Законопроєкт №5600 матиме негативний вплив на весь бізнес в Україні, стверджують у Європейській Бізнес Асоціації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 32.1Продаж 32.5
- Актуальне
- Важливе