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Податки для українців планують підвищити: Рада підтримала законопроєкт за основу

1 липня, 2021 четвер
19:26
Суспільство Рада

Народні депутати підтримали за основу законопроєкт Кабінету міністрів №5600

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За документ проголосували 264 депутати.

"Метою законопроєкту є забезпечення збалансованості бюджетних надходжень шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни, а також усунення прогалин чинного законодавства", - йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєктом вносяться зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів, якими пропонується: 

- збільшити на 5% ставки акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку (крім ставок за викиди двоокису вуглецю у повітря стаціонарними джерелами забруднення, за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти та за розміщення малонебезпечних нетоксичних відходів гірничої промисловості) та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України з урахуванням індексу споживчих цін за 2020 рік.

- ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції за 2020 рік збільшити на 14,5%.

У законопроєкті пропонується діючу ставку акцизу за 1 л пива, замінити на ставку за 1 л 100-відсоткового спирту, виходячи з середньозваженої міцності пива за 2019-2020 роки 4,88 відсотка об’ємних одиниць та індексу споживчих цін за 2020 рік  5%.

Адміністрування податків і зборів:

- надати право контролюючим органам стягувати податковий борг, який виник у результаті несплати самостійно визначеного платником грошового зобов'язання у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, за рахунок готівки та/або коштів з рахунків у банках такого боржника за рішенням контролюючого органу без звернення до суду.

- встановити тимчасове обмеження (за рішенням суду) у праві виїзду керівника юридичної особи – боржника за кордон до повного погашення податкового боргу.

Податкові органи уповноважують отримувати на запит інформацію (пояснення) від платника не лише по факту виявленого правопорушення, а й з інших питань, пов’язаних з оподаткуванням, можливих порушеннях у господарській діяльності платника, здійснених операціях.

Податок на доходи фізичних осіб:

- запровадити оподаткування ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об’єктів нерухомості.

- звільнити від оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходи, отримані платником податку у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми "Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва" та державної програми впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, а також суми коштів, отриманих платником податку на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій.

Податок на додану вартість:

Встановлюється обмеження бюджетного відшкодування ПДВ для платників-посередників, у разі придбання та/або імпорту товарів, що у подальшому постачаються на митній території України. Розширюється база оподаткування за рахунок оподаткування операцій з постачання всього ринку житла (об’єктів житлового фонду), крім житла, що будується за бюджетні кошти.

Оподаткуванню ПДВ підлягають операції з реалізації Національним банком України дорогоцінних металів (крім інвестиційного золота) фізичним та юридичним особам.

Акцизний податок:

Скасовується пільга з акцизного податку для платників, які здійснюють постачання електричної енергії (когенераційної та/або з відновлювальних джерел).

Закон обмежує накопичення запасів тютюнових виробів перед підвищенням ставок акцизного податку. На виробників та імпортерів переносять обов’язок сплати 5% акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, який на сьогодні сплачують суб’єкти роздрібної торгівлі.

Екологічний податок:

Ставки екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти збільшуються в 1,6 раза. У 2029 році передбачене їх підвищення у 8 разів (поступове).

Зростають ставки екологічного податку за викиди двоокису вуглецю (СО2) з 10 грн/т до 30 грн/тонну.

Закон підвищує ставки екологічного податку за відходи для підприємств гірничої промисловості з 0,49 грн до 1,5 грн/тонну.

Плата за землю:

Вводиться оподаткування земельним податком ділянок, право власності на які не оформлено, але вони фактичного використовуються.

Скасовуються пільги з плати за землю за земельні ділянки, надані закладам науки, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів (у разі нецільового використання земділянок).

Закон скасовує мораторій на індексацію нормативної грошової оцінки для всіх земель, крім сільськогосподарських угідь, яка використовується для цілей оподаткування платою за землю.

Єдиний податок:

- виключити з платників єдиного податку 4 групи платників, основним видом діяльності яких є розведення свійської птиці, страусів та перепелів.

Закон пропонує не включати до складу доходу платників єдиного податку 1-3 групи доходи, отримані у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках: бюджетної програми "Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва", держпрограми впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом на умовах, визначених Кабміном.

До складу доходу не будуть включати й кошти, отримані платником податку на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій.

Військовий збір: 

- звільнити від оподаткування військовим збором доходи, отримані платником податку у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми "Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва".

Крім того, пропонується запровадити для власників та користувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення мінімального податкового зобов’язання з 1 гектара такої землі.

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Верховна Рада
податки
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