Перелік опубліковано на сайті Комітету.

Перший тур конкурсу серед висунутих мистецьких творів на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року відбувся 28 листопада. За його підсумками члени Комітету визначили твори, які допустили до участі у другому турі конкурсу:

У короткому списку номінантів на Шевченківську премію з літератури:

Олександр Авербух з книгою поезій "Жидівський король"

Любко Дереш з романом "Там, де вітер"

Катерина Калитко з книгою поезій "Орден мовчальниць"

Мирослав Лазарук з книгою поезій "Тилинка й литаври"

Владислав Стольников з книгою поезій "Ужинок серпневого надвечір'я"

Людмила Таран з книгою прози "Айвенко, або Чоловіки - це..."

Артем Чередник (Артем Чех) з романом "Хто ти такий?"

На Шевченківську премію з літературознавства і мистецтвознавства номіновані:

Віктор Жадько, книги "Коли б то Бог дав мені притулитися до університету", "У всякого своя доля"

Михайло Назаренко, книга "Крім "Кобзаря" Антологія української літератури. 1792-1883." У двох частинах

Людмила Тарнашинська, книга "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти"

У короткому списку претендентів на Шевченківську премію з публіцистики та журналістики:

Ольга Дубчак з книгами "Чути українською", "Бачити українською"

Павло Казарін з книгою "Дикий Захід Східної Європи"

Богдан Логвиненко (автор ідеї), Микола Носок (режисер), Карина Пілюгіна (продюсерка) з документальним серіалом "Деокупація"

Віталій Портников з публіцистикою 2017-2022 років

Світлана Чорна з книгою "Українська Церква і московські міфи"

Претендентами на Шевченківську премію з музичного мистецтва стали:

Марія Бурмака (композиторка, виконавиця) з проєктом "Улюблені класики"

Гурт "Хорея Козацька" (Тарас Компаніченко, Сергій Охрімчук, Северин Данилейко, Ярослав Крисько, Максим Бережнюк (виконавці)) з аудіоальбомом "Пісні Української революції"

Євген Петриченко (композитор), Богдан Пліш (головний диригент Ансамблю класичної музики імені Бориса Лятошинського), Ольга Кононенко (гендиректорка держорганізації "Національний будинок органної та камерної музики України", виконавча продюсерка)

з музичним альбомом-диптихом "КОЛЯДА-ТРИБ'ЮТ"

Олександр Тищенко (композитор), Юрій Курач (диригент) з концертною програмою "Зацвіла в долині червона калина"

Претендентами на премію в номінації "Візуальні мистецтва" стали:

Наталя Делієва (авторка), Валерій Костюк (автор, громадянин Канади), Таїсія Пода (режисерка) з мультимедійною виставкою "Імерсивний світ Тараса Шевченка"

Художник Віталій Кравець з серією робіт "Анатомія Безхребетних"

На Шевченківську премію з кіномистецтва претендують:

Марина Горбач (авторка сценарію і режисерка) з повнометражним ігровим фільмом "Клондайк"

Олеся Жураківська (виконавиця головної ролі), Валентина Руденко (авторка ідеї та сценарію), Тарас Ткаченко (режисер-постановник), Тетяна Куц та Вікторія Горенштейн (продюсерки) з телевізійним серіалом "МАМА"

Олександр Зінченко (автор сценарію), Сергій Лисенко (режисер) з документальним серіалом "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла"

Режисерка Ірина Цілик з фільмом "Земля блакитна, ніби апельсин"

У переліку претендентів на премію в номінації "Театральне мистецтво"

Режисер Олексій Гнатковський з комедією Вільяма Шекспіра "12 ніч, або Що собі хочете" Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка

Режисер Дмитро Захоженко, сценограф Олексій Хорошко, художниця по костюмах Марія Антоняк, актори Оксана Цимбаліст і Василь Сидорко з виставою "Філоктет. Античний рейв" за п'єсами Софокла та Гайнера Мюллера Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки

Довідково. Національна премія України імені Тараса Шевченка (Шевченківська премія) – державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Заснована 1961 року. Вручають премію до дня народження Тараса Шевченка (9 березня). Конкурс премії складається з трьох турів, на кожному етапі списки номінантів скорочуються.

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