Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Любко Дереш, Віталій Портников, Марія Бурмака, фільм "Клондайк" та інші: оголошено короткий список претендентів на Шевченківську премію – 2023

Любко Дереш, Віталій Портников, Марія Бурмака, фільм "Клондайк" та інші: оголошено короткий список претендентів на Шевченківську премію – 2023

30 листопада, 2022 середа
18:26
Культура шевченківська премія

Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року оприлюднив список мистецьких творів, які потрапили до короткого списку премії 

Перелік опубліковано на сайті Комітету.

Перший тур конкурсу серед висунутих мистецьких творів на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року відбувся 28 листопада. За його підсумками члени Комітету визначили твори, які допустили до участі у другому турі конкурсу:

У короткому списку номінантів на Шевченківську премію з літератури:

  • Олександр Авербух з книгою поезій "Жидівський король"
  • Любко Дереш з романом "Там, де вітер"
  • Катерина Калитко з книгою поезій "Орден мовчальниць"
  • Мирослав Лазарук з книгою поезій "Тилинка й литаври"
  • Владислав Стольников з книгою поезій "Ужинок серпневого надвечір'я"
  • Людмила Таран з книгою прози "Айвенко, або Чоловіки - це..."
  • Артем Чередник (Артем Чех) з романом "Хто ти такий?"

На Шевченківську премію з літературознавства і мистецтвознавства  номіновані:

  • Віктор Жадько, книги "Коли б то Бог дав мені притулитися до університету", "У всякого своя доля" 
  • Михайло Назаренко, книга "Крім "Кобзаря" Антологія української літератури. 1792-1883." У двох частинах
  • Людмила Тарнашинська, книга "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти"

У короткому списку претендентів на Шевченківську премію з публіцистики та журналістики: 

  • Ольга Дубчак з книгами "Чути українською", "Бачити українською"
  • Павло Казарін з книгою "Дикий Захід Східної Європи"
  • Богдан Логвиненко (автор ідеї), Микола Носок (режисер), Карина Пілюгіна (продюсерка) з документальним серіалом "Деокупація" 
  • Віталій Портников  з публіцистикою 2017-2022 років 
  • Світлана Чорна з книгою "Українська Церква і московські міфи"

Претендентами на Шевченківську премію з музичного мистецтва стали:

  • Марія Бурмака (композиторка, виконавиця) з проєктом "Улюблені класики" 
  • Гурт "Хорея Козацька" (Тарас Компаніченко, Сергій Охрімчук, Северин Данилейко, Ярослав Крисько, Максим Бережнюк (виконавці)) з аудіоальбомом "Пісні Української революції"
  • Євген Петриченко (композитор), Богдан Пліш (головний диригент Ансамблю класичної музики імені Бориса Лятошинського), Ольга Кононенко (гендиректорка держорганізації "Національний будинок органної та камерної музики України", виконавча продюсерка)
  • з музичним альбомом-диптихом "КОЛЯДА-ТРИБ'ЮТ"
  • Олександр Тищенко (композитор), Юрій Курач (диригент) з концертною програмою "Зацвіла в долині червона калина"

Претендентами на премію в номінації "Візуальні мистецтва" стали:

  • Наталя Делієва (авторка), Валерій Костюк (автор, громадянин Канади), Таїсія Пода (режисерка) з мультимедійною виставкою "Імерсивний світ Тараса Шевченка"
  • Художник Віталій Кравець з серією робіт "Анатомія Безхребетних"

На Шевченківську премію з кіномистецтва претендують: 

  • Марина Горбач (авторка сценарію і режисерка) з повнометражним ігровим фільмом "Клондайк"
  • Олеся Жураківська (виконавиця головної ролі), Валентина Руденко (авторка ідеї та сценарію), Тарас Ткаченко (режисер-постановник), Тетяна Куц та Вікторія Горенштейн (продюсерки) з телевізійним серіалом "МАМА"
  • Олександр Зінченко (автор сценарію), Сергій Лисенко (режисер) з документальним серіалом "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла"
  • Режисерка Ірина Цілик з фільмом "Земля блакитна, ніби апельсин"

У переліку претендентів на премію в номінації "Театральне мистецтво"

  • Режисер Олексій Гнатковський з комедією Вільяма Шекспіра "12 ніч, або Що собі хочете" Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка
  • Режисер Дмитро Захоженко, сценограф Олексій Хорошко, художниця по костюмах Марія Антоняк, актори Оксана Цимбаліст і Василь Сидорко з виставою "Філоктет. Античний рейв" за п'єсами Софокла та Гайнера Мюллера Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки

Довідково. Національна премія України імені Тараса Шевченка (Шевченківська премія) – державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Заснована 1961 року. Вручають премію до дня народження Тараса Шевченка (9 березня). Конкурс премії складається з трьох турів, на кожному етапі списки номінантів скорочуються.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
28 листопада, 2022 понедiлок
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 15-го туру
30 листопада, 2022 середа
"Наступають на Сході, щось планують на Півдні": Зеленський запевнив, що ще цьогоріч Росія втратить 100 тис. військових
ракета
28 листопада, 2022 понедiлок
У МВС заявили, що українці повинні бути готові до ракетної атаки РФ "завтра-післязавтра"
Київ
-7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.7
    Купівля 39.7
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 40.19
    Продаж 41.3
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
30 листопада
18:39
ЗСУ
ЗСУ вдарили по підрозділах росіян на Запоріжжі, відомо про 100 поранених окупантів
18:36
Молдова
У Молдові планують на 60 днів подовжити надзвичайний стан
18:31
Окупант
На початку 2023 року Росія збирається достроково закінчити навчання курсантів і відправити їх на війну в Україну
18:27
Ентоні Блінкен
НАТО розглядає інвестиції в системи озброєнь радянських часів, які використовуються в Україні
18:27
Пістолет ТТ
"Не доведеться ходити з папірцями по установах": у МВС розповіли, яким буде алгоритм отримання цивільної вогнепальної зброї
18:23
ЗСУ
У Генштабі заявили, що ЗСУ уразили важливий об'єкт окупантів
18:19
санкції проти Росії
Велика Британія наклала санкції на 22 посадовців, причетних до проведення мобілізації в Росії
18:13
Кабул, Афганістан
В афганській школі стався вибух, щонайменше 10 людей загинуло
18:11
Ексклюзив
росія мобілізація орки окупанти
"Здобудете їжу в бою": військові РФ можуть не годувати зеків під Бахмутом, щоб ті йшли на штурми, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
18:10
У Раду внесли заяву про звільнення Кубракова з посади міністра інфраструктури
18:09
Ексклюзив
Урсула фон дер Ляєн
Заяви про 100 тис. загиблих українських військових підіграють російській пропаганді, - офіцер ЗСУ Лапін
18:04
OPINION
Михайло Жернаков
ВР понад півтора року не розглядає невідкладний закон про ліквідацію ОАСК
17:55
Оновлено
У посольстві України в Мадриді пролунав вибух
У посольстві України в Мадриді вибухнув пакунок, адресований послу, є постраждалий
17:46
Німеччина уряд
 У Німеччині іноземцям спростять правила влаштування на роботу
17:38
Світовий банк
Світовий банк сумарно надав Україні майже $18 млрд екстреної допомоги
17:37
Ексклюзив
Україна - НАТО
Україну приймуть в Альянс, коли вона вийде на кордони 1991 року, - голова Громадської ліги "Україна-НАТО" Джердж
17:36
Євген Мураєв
Рублі, зброя та книжки про історію Росії: СБУ провела обшуки в Євгена Мураєва та його поплічників
17:35
Депутату держдуми Бабакову оголосили підозру за підтримку включення тимчасово окупованих українських регіонів до складу РФ
17:35
Дмитро Медведєв
У ЦПД озвучили свіжий наратив російської пропаганди щодо НАТО
17:32
Швейцарія військові навчання
Швейцарія провела найбільші за 33 роки військові навчання, - ЗМІ
17:29
Серіал "Венздей" побив рекорд переглядів на Netflix
17:17
Олімпіада-2022
Біатлон: українки провалили стартову гонку Кубка світу
16:59
Люди на межі виживання. Ситуація в Маріупольському районі ще гірша, ніж у місті, - Андрющенко
16:56
Газопостачання
Росія пошкодила газові мережі на Сумщині. 97 будинків залишились без газу
16:55
Кулеба
Кулеба в Бухаресті закликав Німеччину якнайшвидше надати Україні системи ППО Patriot
16:54
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:52
хакер
Українська IT-армія за місяць заморозила роботу понад 900 російських ресурсів
16:49
відключення електроенергії
У Києві дефіцит електроенергії знизився до 30%, але про планові відключення говорити зарано, - Кличко
16:45
Олексія Нікіфорова призначили новим керівником "Мотор Січі"
16:42
Ноутбук
Як безпечно купити вживану техніку: у Держспецзв'язку дали поради українцям
16:35
проєкт бізнес-центру
До кінця року понад 50% підприємств зазнає збитків внаслідок війни в Україні, - Європейська Бізнес Асоціація
16:30
світло
До кінця зими відновити всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру України не вдасться, - Герус
16:27
Тренував російських військових: одесита судитимуть за пособництво державі-агресору
16:20
Ексклюзив
УПЦ МП
Найближчим часом ми побачимо ще не один обшук в УПЦ (МП), - релігієзнавець Ковальов
16:18
ЄС
У Європарламенті запідозрили угорського єврокомісара в упередженості щодо країн, які хочуть вступити в ЄС
16:18
Жозеп Боррель
Боррель поїде до Польщі, щоб відвідати українських військових, яких навчають у рамках нової місії ЄС
16:06
OPINION
Агія Загребельська
Дещо про дефіцит зброї
16:03
Київ ялинка
Сині й жовті кульки, енергоощадні гірлянди й можливість зарядити гаджети: в Києві встановлять ялинку незламності
16:01
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
У Росатомі заявили про призначення "директора" окупованої ЗАЕС
15:56
Динамо
"Динамо" розбило "Металіст" та наздогнало "Шахтар" в УПЛ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV