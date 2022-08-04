"Любов, смерть і роботи": анімаційний серіал для дорослих, від якого важко відірватись
Love, Death & Robots. Три сезони. Серіал, який тримає свого глядача кожною серією. Автори підібрали дуже вдалу назву. Усього три слова, та вони максимально точно й промовисто візують суть усього відео. Любов і смерть – ці два визначення та їх сенси споконвічно супроводжують людське життя. Бо що варте життя без любові? Та й смерть… як кінцевий шлях, котрий ми починаємо від перших секунд свого народження. І тільки роботи… вони з’явились в реальному світі не так давно, якщо зважити на часову пряму земного життя загалом. Але ж як тепер без них?
"Любов, смерть і роботи" в оригіналі звучить як "Love, Death & Robots". Це один із найвідоміших та найпопулярніших сучасних американських анімаційних телесеріалів для дорослих.
Серіал-антологія "Любов, смерть і роботи" - самобутня новинка для переосмислення анімаційного науково-фантастичного фільму "Важкий метал" та надання йому нового бачення, звучання, розуміння. "Важкий метал" прийшов до глядача в 1981 році. Тож на часі його новітня версія очима сучасників.
Продюсерами серіалу "Любов, смерть і роботи" виступили Тім Міллер та Девід Фінчер. Кожен епізод створювався різними анімаційними студіями.
"Любов, смерть, роботи" - це ні на що не схожий та абсолютно еклектичний вид кінематографічного мистецтва. Якщо простіше, то це "смачний" мікс історій, які подаються глядачеві в всіх існуючих жанрах. А саме: наукова фантастика, комедія, фентезі, жахи тощо. Витвір невидимо й органічно заповзає під шкіру глядача, швидко розповсюджуючи ментальних мурах по цілому тілу. Якщо ви любитель мистецького "виносу мізків" - то це саме ваш серіал. Непрогнозовані кульбіти історій, стрімкі повороти реальностей, закручені до майже неможливого пояснення траєкторії.
"Більше безумств та абсурдів!" - ось головне гасло від виробників цього кінопродукту.
Анімаційний серіал-антологія "Любов, смерть і роботи" - це абсолютно не поєднані між собою сюжетом серії. Тривалість кожної - від чотирьох до вісімнадцяти хвилин.
За невеликим виключенням, кожен епізод виробили й донесли до глядача абсолютно різні творці.
Акторський склад: Тофер Грейс, Мері Елізабет Вінстед, Ґері Коул, Саміра Вайлі, Нолан Норт, Омід Абтахі, Джо Манган’єлло, Розаріо Доусон, Сет Грін та інші.
Українська акторка
У серіалі "Любов, смерть і роботи" головну роль міфічної дівчини Сирени зіграла українська акторка з Одеси Аліна Смоляр. Коротко про сюжет епізоду "Джібаро": загін лицарів зустрічає агресивну Сирену. Серед усіх чоловіків виживає тільки один, той, котрий найбільше зацікавив головну героїню. Даний епізод максимально розкриває глядачу глибину токсичних стосунків.
"Любов, смерть і роботи": де дивитись
Телесеріал демонструється на стрімінговому сервісі Netflix. Прем'єра серіалу відбулася 15 березня 2019 року з 18 епізодів тривалістю менше 20 хвилин. У квітні 2020 року, напередодні прем’єри другого сезону, Netflix продовжив серіал на третій сезон із восьми епізодів. Третій сезон вийшов 20 травня 2022 року з дев’ятьма епізодами, один з яких був продовженням серії "Три роботи" першого сезону.
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