English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Статті "Любов, смерть і роботи": анімаційний серіал для дорослих, від якого важко відірватись

"Любов, смерть і роботи": анімаційний серіал для дорослих, від якого важко відірватись

Олена Чернінька
4 серпня, 2022 четвер
15:52
Статті Любов, смерть і роботи

Love, Death & Robots. Три сезони. Серіал, який тримає свого глядача кожною серією. Автори підібрали дуже вдалу назву. Усього три слова, та вони максимально точно й промовисто візують суть усього відео. Любов і смерть – ці два визначення та їх сенси споконвічно супроводжують людське життя. Бо що варте життя без любові? Та й смерть… як кінцевий шлях, котрий ми починаємо від перших секунд свого народження. І тільки роботи… вони з’явились в реальному світі не так давно, якщо зважити на часову пряму земного життя загалом. Але ж як тепер без них?

"Любов, смерть і роботи" в оригіналі звучить як "Love, Death & Robots". Це один із найвідоміших та найпопулярніших сучасних американських анімаційних телесеріалів для дорослих.

Серіал-антологія "Любов, смерть і роботи" - самобутня новинка для переосмислення анімаційного науково-фантастичного фільму "Важкий метал" та надання йому нового бачення, звучання, розуміння. "Важкий метал" прийшов до глядача в 1981 році. Тож на часі його новітня версія очима сучасників. 

Продюсерами серіалу "Любов, смерть і роботи" виступили Тім Міллер та Девід Фінчер. Кожен епізод створювався різними анімаційними студіями.

"Любов, смерть, роботи" - це ні на що не схожий та абсолютно еклектичний вид кінематографічного мистецтва. Якщо простіше, то це "смачний" мікс історій, які подаються глядачеві в всіх існуючих жанрах. А саме: наукова фантастика, комедія, фентезі, жахи тощо. Витвір невидимо й органічно заповзає під шкіру глядача, швидко розповсюджуючи ментальних мурах по цілому тілу. Якщо ви любитель мистецького "виносу мізків" - то це саме ваш серіал. Непрогнозовані кульбіти історій, стрімкі повороти реальностей, закручені до майже неможливого пояснення траєкторії. 

"Більше безумств та абсурдів!" - ось головне гасло від виробників цього кінопродукту.

Анімаційний серіал-антологія "Любов, смерть і роботи" - це абсолютно не поєднані між собою сюжетом серії. Тривалість кожної - від чотирьох до вісімнадцяти хвилин.

За невеликим виключенням, кожен епізод виробили й донесли до глядача абсолютно різні творці.

Акторський склад: Тофер Грейс, Мері Елізабет Вінстед, Ґері Коул, Саміра Вайлі, Нолан Норт, Омід Абтахі, Джо Манган’єлло, Розаріо Доусон, Сет Грін та інші.

Українська акторка

У серіалі "Любов, смерть і роботи" головну роль міфічної дівчини Сирени зіграла українська акторка з Одеси Аліна Смоляр. Коротко про сюжет епізоду "Джібаро": загін лицарів зустрічає агресивну Сирену. Серед усіх чоловіків виживає тільки один, той, котрий найбільше зацікавив головну героїню. Даний епізод максимально розкриває глядачу глибину токсичних стосунків.

"Любов, смерть і роботи": де дивитись

Телесеріал демонструється на стрімінговому сервісі Netflix. Прем'єра серіалу відбулася 15 березня 2019 року з 18 епізодів тривалістю менше 20 хвилин. У квітні 2020 року, напередодні прем’єри другого сезону, Netflix продовжив серіал на третій сезон із восьми епізодів. Третій сезон вийшов 20 травня 2022 року з дев’ятьма епізодами, один з яких був продовженням серії "Три роботи" першого сезону.

Культура
Кіно
Читайте також:
4 серпня, 2022 четвер
Гарячим напрямком стає Південь: ворог сконцентрував 28 батальйонних тактичних груп, - експерт Defense Express Рябих
окупанти
4 серпня, 2022 четвер
"Медалі перестануть видавати або заберуть у половини": окупанти про ситуацію на фронті та плани керівництва, - перехоплення розвідки
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
3 серпня, 2022 середа
Лукашенко набрид Путіну: навіть Китай не завадить агресору позбутися білоруса, - Павло Клімкін
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.43
    Купівля 38.43
    Продаж 39.48
  • EUR
    Купівля 38.75
    Продаж 40
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
5 серпня
15:53
Реджеп Тайїп Ердоган (ліворуч) та Володимир Путін
Путін й Ердоган почали переговори в Сочі
15:51
Amnesty International дискредитувала
Корисні для РФ. Як Amnesty International дискредитувала захисників України?
15:49
PR
Promocodius: як український стартап пережив кризу у перші місяці вторгнення
15:48
Миколаїв
Окупанти обстріляли Миколаїв, є загиблі та понад 10 поранених
15:39
На Харківщині ЗСУ знищили російську установку розмінування "Метеорит", а з початку повномасштабної війни – більше десяти таких машин
15:39
Ексклюзив
Чадний газ
Місцева влада краще знає, як підготуватись до опалювального сезону, - експерт з енергетичних питань Рябцев
15:33
Велика Британія
У Британії через аномальну спеку вперше в історії пересох витік Темзи
15:31
Китай
Китай заявив про скорочення співпраці зі США через візит Пелосі до Тайваню
15:30
Ексклюзив
вибух
Опівдні на Херсонщині пролунало декілька вибухів, ЗСУ атакують логістичні вузли окупантів, - херсонський журналіст Нікітенко
15:28
На Донеччині українські артилеристи знищили дві ворожі САУ 2С3 "Акація"
15:26
Кримінал
Підбирав "моряків" для роботи в ЄС: керівник судноремонтної компанії переправляв через держкордон ухилянтів
15:10
Ексклюзив
Ердоган Путін
Путін боїться втратити лояльність Ердогана, - політолог Юнус
15:07
На Київщині знайшли тіло чоловіка, який загинув під час окупації
14:57
лікарня
У 18 країнах Євросоюзу лікують 1000 українських пацієнтів
14:53
економіка
Через війну РФ проти України світова економіка втратить $1 трильйон, – The Economist
14:50
Під час обшуку намагався застрелити працівників СБУ: ексзаступнику голови розвідки повідомили про підозру в держзраді
14:48
Ексклюзив
Артем Семеніхін
Героїчна 58-ма бригада лишила зброю, завдяки чому ми створили партизанські загони, - мер Конотопа Семеніхін
14:34
Воює проти України на російському фрегаті: ДБР повідомило про підозру в держзраді боцману, який перейшов на бік ворога
14:32
прощання з Вадатурським
У Києві прощаються із загиблим унаслідок обстрілу Миколаєва подружжям Вадатурських
14:27
МЗС РФ
Уряд РФ вишле 14 болгарських дипломатів
14:22
Половина країн Великої двадцятки не підтримують санкції проти Росії, - Bloomberg
14:19
Василь Боднар
Українці не контактували з росіянами під час перевірки судна Razoni, — посол Боднар
14:01
паспорт РФ
Росіяни продовжують примусову паспортизацію на окупованих територіях, - розвідка
14:00
Ілля Новіков
Адвокат Новіков: ми отримали від Гордона відмову від його публічної позиції щодо Маріуполя
13:52
фейк фейкові новини
РФ заперечує можливість контрнаступу ЗСУ, маніпулюючи матеріалами західних ЗМІ, - Центр при РНБО
13:34
Телеведучому Юрію Коту повідомили про підозру в держзраді
13:32
обстріл
Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини: зафіксували 50 "прильотів"
13:29
Ненсі Пелосі
Китай запровадив санкції проти спікерки Конгресу США Ненсі Пелосі, – Reuters
13:25
Мелінда Сіммонс
Мирним мешканцям України загрожують ракети, зброя та мародерство РФ: посол Великої Британії відреагувала на заяву Amnesty International
13:24
Ексклюзив
Патрульна поліція не спить
Поліція Охтирки залякує бабусь, які збирають підписи за перехід з УПЦ МП до ПЦУ, - капелан Андрій Бринчак
12:55
комендантська година
У Миколаєві запровадили посилену комендантську годину до понеділка, 8 серпня
12:49
грузія
Партія влади в Грузії звинуватила опозицію у "ксенофобно-шовіністичній кампанії" проти росіян
12:47
Крим, корабель, задимлення
Біля окупованого Севастополя зафіксували задимлення на російському кораблі
12:46
Ексклюзив
окупант ЗАЕС
ЗАЕС необхідно зупинити, ризики зростають з кожним днем, - експертка з атомної енергетики Кошарна
12:36
За три місяці роботи платформа UNITED24 зібрала 6 млрд грн
12:28
Ексклюзив
Amnesty International
В Amnesty International не розуміють, що росіяни не сприймають українців як націю, - правозахисник Яворський
12:26
Маріуполь
У маріупольських лікарнях помирає кожен четвертий містянин через антисанітарію й відсутність лікування
11:59
школа
У Києві запрацює Маріупольський міський ліцей
11:47
Ексклюзив
гармата
ЗСУ постійно дають вогневу відповідь ворогу на обстріли Сумщини, тому що противник розуміє тільки мову сили, - депутат міськради Акперов
11:43
Український футболіст забив гол у Лізі конференцій і присвятив його загиблому на війні тестю
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV