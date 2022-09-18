Про це в ефірі Еспресо заявив ексміністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

"Чому почали говорити про індивідуальні плани - знайти будинок на випадок, якщо буде відновлюватися інфраструктура. Навіть люди у великих містах мають спробувати знайти альтернативні варіанти в селах. Цей варіант може бути на рівні друзів, на рівні групи людей, де в крайньому разі вони можуть перебути", - сказав він.

На думку Оржеля. це стосується і Львівської, і Закарпатської області.

"Ніхто не забезпечений, і Львівська ТЕЦ теж може бути під ударом - це може бути критичний варіант розвитку подій. Я намагаюся переконати всіх, що цей варіант - щось знайти для себе у надзвичайно критичній ситуації обов'язково", - підсумував ексміністр.