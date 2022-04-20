Люди не постраждали, але є руйнування комунікацій: мер Зеленодольська повідомив про обстріли міста рашистами
Місто Зеленодольськ, що розташоване на Дніпропетровщині, зазнало обстрілів з боку російських окупаційних військ
Про це повідомив міський голова Зеленодольська Дмитро Невеселий.
"Люди не постраждали. Слава Богу! Після обстрілів є руйнування комунікацій. Через це відсутнє електропостачання та водопостачання. Зранку розпочнемо роботи по відновленню. Зберігайте спокій. Будьте поряд з безпечними місцям щоб в разі потреби перейти одразу. Бережіть себе! Все буде добре! Ми разом!", - написав Невеселий.
- На Дніпропетровщині знешкодили майже 2 тис. боєприпасів з касетних снарядів окупантів, найбільше таких обстрілів зафіксовано у Криворізькому районі
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