Люди не постраждали, але є руйнування комунікацій: мер Зеленодольська повідомив про обстріли міста рашистами

Про це повідомив міський голова Зеленодольська Дмитро Невеселий.

"Люди не постраждали. Слава Богу! Після обстрілів є руйнування комунікацій. Через це відсутнє електропостачання та водопостачання. Зранку розпочнемо роботи по відновленню. Зберігайте спокій. Будьте поряд з безпечними місцям щоб в разі потреби перейти одразу. Бережіть себе! Все буде добре! Ми разом!", - написав Невеселий.

На Дніпропетровщині знешкодили майже 2 тис. боєприпасів з касетних снарядів окупантів, найбільше таких обстрілів зафіксовано у Криворізькому районі

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