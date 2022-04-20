Піротехніки на Дніпропетровщині знищили майже 2 тис. боєприпасів, які прилетіли з касетними снарядами окупантів, – голова ОВА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм.



"В області вже знищили майже 2000 боєприпасів, які прилетіли до нас з касетними снарядами окупантів. Працюють піротехніки у двох районах - Синельниківському та Криворізькому", – написав він.



Від таких обстрілів найбільше постраждав Криворізький район. Там тільки за останні два дні знищили понад 200 боєприпасів.



"І це при тому, що обстежили лише 1,6 гектари землі", – наголосив Резніченко.



Фахівці продовжуть роботу та просять місцевих мешканців бути обачними, не чіпати підозрілі предмети.

Нагадаємо, за добу 19 квітня на Київщині знешкодили 508 вибухонебезпечних предметів, за 16 квітня піротехніки знешкодили 495 одиниць вибухонебезпечних предметів в області.

Загаолом 19 квітня піротехніки в Україні знешкодили 1,5 тис. вибухонебезпечних предметів та обстежили територію у понад 500 гектарів.

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