Піротехніки на Дніпропетровщині знищили майже 2 тис. боєприпасів, які прилетіли з касетними снарядами окупантів, – голова ОВА
На Дніпропетровщині знешкодили майже 2 тис. боєприпасів з касетних снарядів окупантів, найбільше таких обстрілів зафіксовано у Криворізькому районі
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм.
"В області вже знищили майже 2000 боєприпасів, які прилетіли до нас з касетними снарядами окупантів. Працюють піротехніки у двох районах - Синельниківському та Криворізькому", – написав він.
Від таких обстрілів найбільше постраждав Криворізький район. Там тільки за останні два дні знищили понад 200 боєприпасів.
"І це при тому, що обстежили лише 1,6 гектари землі", – наголосив Резніченко.
Фахівці продовжуть роботу та просять місцевих мешканців бути обачними, не чіпати підозрілі предмети.
- Нагадаємо, за добу 19 квітня на Київщині знешкодили 508 вибухонебезпечних предметів, за 16 квітня піротехніки знешкодили 495 одиниць вибухонебезпечних предметів в області.
- Загаолом 19 квітня піротехніки в Україні знешкодили 1,5 тис. вибухонебезпечних предметів та обстежили територію у понад 500 гектарів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.47
Купівля 30.47Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.74Продаж 34.52
- Актуальне
- Важливе