Люди у окупованих Сєверодонецьку та Лисичанську скаржаться на закриті аптеки, - ОВА
На окупованій частині Луганській області біля лінії фронту росіяни нічого не роблять, там нічого не працює. Є скарги, що в Сєверодонецьку та Лисичанську не працюють аптеки
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор в ефірі Еспресо.
"Якщо ми говоримо про ту територію, яка становить близько 50 км від лінії зіткнення - там взагалі нічого не працює. Вже дуже багато скарг від людей, які залишились в Сєверодонецьку та Лисичанську, що жодна аптека не працює. Якщо і відкриваються, то немає ліків - все тільки за окремі гроші, але ж люди без фінансів", - сказав він.
Лисогор додав, що місцеві гауляйтери заявили, що до весни вони "переможуть" і почнуть повноцінний ремонт Сєверодонецька та Лисичанська, тому "треба трошки потерпіти".
"Іде ідеологічний вплив, що після проведення виборів вони точно стануть росіянами і будуть в них вкладатися. Чомусь показує ситуація, що розповідали про відбудову районів Сєверодонецька - не відбудували. Потім про те, що світло буде протягом тижня, його так і немає, потім про воду. Загалом на цій зоні 50 км нічого не робиться", - підсумував очільник ОВА.
Раніше Лисогор заявив, що швидка допомога в окупації на Луганщині не працює. Люди отримують травми, а потім надають допомогу один одному, бо потрапити до лікаря неможливо
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