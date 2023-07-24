Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор в ефірі Еспресо.

"Ситуація дійсно критична. Всі міста поруч з лінією фронту - там нічого не робиться окупаційною владою. Не відновлюється ні електропостачання, ні водопостачання. Також велика проблема з медичним забезпеченням. Якщо харчі хоч іноді з'являються, за цінами в три-чотири рази швидше. Дозволити собі можуть люди, які пішли на співпрацю з ворогом або люди, які працюють на малих підприємствах і отримують пів зарплатні, інші люди дозволити собі не можуть", - сказав він.

Лисогор додав, що в окупації дуже проблемна ситуація щодо медицини.

"У нас залишилось дуже багато пенсіонерів - надання їм допомоги і саме швидкої медичної допомоги взагалі відсутнє. Повністю інфраструктуру ворог зруйнував, коли заходив у міста. Потім нічого не відновлював та те, що було теж більш-менш ціле адаптував під військові шпиталі. Туди завели російських лікарів, або з територій, які були окуповані з 2014 року. Спочатку там працював залишковий принцип для людей - надавали медичну допомогу. Машини швидких допомог вони позахоплювали по містах - за рік вони почали виводити з ладу і їх просто вивозять до Луганська без заміни. Швидка допомога в окупації взагалі не працює. Люди отримують травми, а потім надають допомогу один одному, бо потрапити до лікаря взагалі неможливо", - наголосив очільник ОВА.

Він додав, що це також стосується ліків.

"Є інформація, що псевдотаксисти організували ледь не бізнес на тому, щоб привезти ліки з самого Луганська до лінії фронту. Зараз на ці території стає все важче потрапити - Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна майже закриті для тих, хто не прописаний або не має спецперепустки на 30 діб, яку можна отримати, яку можна отримати лише самому Луганську. У міста просто не пускають. Окупанти намагаються закрити можливість інформування Сил оборони та нас про рухи ворога", - підсумував Лисогор.