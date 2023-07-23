На тимчасово окуповану Луганщину росіяни масово заселяють представників малих народів РФ, - Гайдай
Екс-голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на тимчасово окупованій території Луганщини залишилось дуже мало місцевих людей
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Відсутній інтернет та мобільна мережа на тимчасово окупованих територіях працює проти окупантів. Оскільки люди починають передавати інформацію між собою. Працює так зване "сарафанне радіо". Люди ж бачать, що окупанти понавозили в ту чи іншу шахту, чи на власні бази. Тому тут російським окупантам збрехати дуже важко. І коли прилітає по їхнім складам, штабам, то люди знають, що там знаходилось", - пояснив Гайдай.
Екс-голова Луганської ОВА додав, що росіяни масово заселяють тимчасово окуповану Луганщину.
"Останнім часом в населених пунктах тимчасово окупованої Луганщини, зокрема у великих містах таких як, Севєродонецьк та Рубіжне, зʼявляється все більше й більше не місцевих людей. Росіяни завозять в ці міста представників малих народів РФ. Навіть на ринках люди бачать, що торгують не місцеві й купують теж не місцеві. Це стало вже певним маркером те, що дуже мало залишилось місцевого населення", - додав він.
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