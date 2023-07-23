Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Маленькі села, які ворог окупував минулого року, поступово "вмирають". Ніякої позиції стосовно них росіяни не демонструють. Просто не помічають", - написав він

Очільник ОВА зазначив, що понад рік у мешканців тимчасово окупованих населених пунктів немає електропостачання. Інші комунікації пошкоджені. За його словами, лагодити їх ніхто не збирається.

"Допомоги теж ніякої не надходить. Навіть перед так званими "першими виборами". Бо проживає там, на думку росіян, незначна частина електорату", - наголошує Лисогор.

Також він розповів, що у більших населених пунктах Луганщини російські військові шукають місце для свого розташування.

"У населених пунктах побільше чергова партія російських військових шукає, де розташуватися. І з кожним днем це зробити складніше. Бо квартири й будинки, умови для проживання в яких окупантам подобалися ще рік тому, зараз вже далеко не в гарному стані та напівпорожні. Бо пережили вже не одну ротацію росіян", - зазначив Лисогор.