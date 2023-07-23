Росіяни хочуть створити буферну зону навколо Луганської області, - розвідка Британії
Підрозділи російських військ в Україні, ймовірно, намагаються створити буферну зону навколо Луганської області. Для цього вони докладають зусиль, аби просунутися назад до річки Оскіл
Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.
"Західна група військ Росії, ймовірно, намагається відкинутись до річки Оскіл, щоб створити буферну зону навколо Луганської області, яку Росія майже напевно вважає однією зі своїх основних військових цілей", - йдеться у повідомленні.
У британській розвідці зазначають, що останніми днями на півночі лінії фронту, в Луганській та Харківській областях, посилилися артилерійські обстріли. За даними аналітиків, це супроводжувалося незначним збільшенням кількості російських штурмів невеликими підрозділами, але ситуація була не ясною через російську дезінформацію.
"Росія, ймовірно, досягла лише незначних успіхів, але її відновлення активності на півночі підкреслює важливість регіону для Кремля, коли він одночасно стикається зі значним тиском на південному запорізькому напрямку", - додають у розвідці Великобританії.
- У Генштабі ЗСУ повідомляють, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби 22 липня на фронті відбулось близько 40 бойових зіткнень.
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