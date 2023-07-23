Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росія втратила за добу в Україні 630 військових, 11 танків та 3 засоби ППО, - Генштаб ЗСУ
Оновлено

Росія втратила за добу в Україні 630 військових, 11 танків та 3 засоби ППО, - Генштаб ЗСУ

23 липня, 2023 неділя
08:14
Війна з Росією ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 241 960 військових. 23 липня на 5 напрямках фронту відбулося близько 40 бойових зіткнень між Силами оборони України та ворожим військом

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ. 

З 24 лютого 2022 року до 23 липня 2023 року країна-агресорка втратила:

  • особового складу ‒ близько 241 960 (+630)  солдатів
  • танків ‒ 4151 (+11)
  • бойових броньованих машин ‒  8105 (+9)
  • артилерійських систем – 4658 (+29)
  • РСЗВ – 697 (+0)
  • засобів ППО ‒ 451 (+3) 
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 310 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3958 (+14)
  • крилатих ракет ‒ 1298 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7172 (+13)
  • спеціальної техніки ‒ 696 (+5)

Остаточні дані уточнюють.

Росіяни посилили репресії проти працівників ЗАЕС, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою

У тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області окупанти посилили репресії проти працівників ЗАЕС, які відмовляються співпрацювати та укладати контракти з російською окупаційною адміністрацією. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

У зведенні додають, що натомість українці продовжують чинити опір: не виходять на роботу, саботують виконання рішень окупаційної адміністрації тощо.

За даними Генштабу, до працівників, які відмовляються йти на співпрацю з росіянами, загарбники застосовують заходи психологічного та фізичного впливу. Співробітники Росгвардії та ФСБ РФ використовують залякування, погрози, шантаж, а також б'ють українських фахівців, відбирають в них готівку, кошти з банківських карток, вилучають мобільні телефони.

ЗСУ знищили 4 розвідувальних БпЛА та уразили 21 артзасіб на вогневих позиціях ворога

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, наші захисники знищили 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль ворога.

На фронті відбулося близько 50 бойових зіткнень: ситуація по напрямках

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема постраждали Тимоновичі Чернігівської області; Середина-Буда, Угроїди, Рясне Сумської області та Козача Лопань, Стрілеча, Тернова і Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Надії Луганської області та Торського і Григорівки на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісу та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки та Іванівського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Противник завдав авіаційного удару біля Сєверного Донецької області. Водночас здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

На Шахтарському напрямку противник вів марні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційних ударів біля Благодатного і Макарівки та здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар і Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безрезультатні спроби відновити втрачене положення у районі південніше Новодарівки Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Гуляйпільського, Малої Токмачки, Новоданилівки та П'ятихаток Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Новодарівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Дудчани, Берислав, Антонівка, Білозерка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Росія завдала 58 авіаударів та здійснила 81 обстріл з РСЗВ по Україні за добу

Вночі проти 23 липня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по території України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські загарбники завдали авіаційного удару, застосувавши ударні дрони типу “Shahed”. В результаті успішної бойової роботи усі 5 ударних БпЛА було знищено нашими воїнами.

Крім того, ворог завдав 4 ракетних, 58 авіаційних ударів та здійснив 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.

  • Під час повітряної тривоги в ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу щонайменше 5-ма видами ракет. Внаслідок удару одна людина загинула, щонайменше 19 отримали поранення.
Україна
Росія
Мелітополь
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Запорізька АЕС
Бахмут
Енергодар
Харківщина
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
знищені окупанти
22 липня, 2023 субота
На фронті загинув російський пропагандист Журавльов
Антон Черепенников
22 липня, 2023 субота
У Москві помер 40-річний підприємець, що виготовляв техніку для спецслужб і космонавтики РФ
путін
22 липня, 2023 субота
Путін назвав польські землі подарунком Сталіна. Посла РФ викликають до МЗС Польщі
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.34
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
23 липня
08:05
Огляд
Броньоване таксі: чому БТР Stryker важливий для українського контрнаступу
08:05
OPINION
Олексій Голобуцький
У перемогу України повірили інвестори
08:04
Японія обмежила експорт обладнання для виробництва чіпів до Китаю
07:45
У Колумбії автобус впав зі скелі: 9 людей загинули, 30 поранено
07:34
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Прем’єр-міністру Ізраїлю під час операції встановили кардіостимулятор
07:22
Руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі
Під час атаки на Одесу росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор та Будинок вчених
06:56
кокаїн у мішках з вугіллям
До берегів Ірландії викинуло пакунки з кокаїном вартістю понад €4 мільйони
06:39
ЗСУ
Атаки на склади у тилу ворога значно обмежують логістичні можливості росіян, - ISW
06:21
Оновлено
ракета
Росіяни атакували ракетами Одесу: одна людина загинула, 19 - отримали поранення
00:40
ракета ATACMS
США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні, - WP
2023, субота
22 липня
23:41
на фото: труна
Під будинок Орбана в Угорщині принесли дитячу труну
22:59
на фото: танк
У Польщі запрацював центр для ремонту українських танків Leopard 2
22:36
на фото: картки
На Черкащині викрили хакера, який атакував держустанови Азербайджану
22:19
Ексклюзив
Віталій Портников
Путін не пожаліє жодного кримського міста, коли воно перейде під контроль України, - Портников
22:13
Віктор Орбан
МЗС Румунії заборонило Орбану говорити на чутливі для румунів теми під час фестивалю Тушваньош
21:44
Оновлено
Володимир Зеленський та Йенс Столтенберг
Зеленський ініціював скликати Раду Україна-НАТО щодо "зернового коридору"
21:38
Сергій Наєв
Руйнуються автошляхи, закладаються тисячі мін. Як ЗСУ готуються "зустріти" вагнерівців, якщо ті підуть на Київщину з Білорусі
21:37
Дмитро Ярош
Україна має шанс створити військово-політичний союз з Польщею, - Ярош
21:23
Оновлено
Володимир Зеленський
Відповідальність за будь-яку спробу збагатитись на військових буде неминучою, - Зеленський
21:13
Ексклюзив
Зерно
Туреччині вигідне продовження зернової угоди: політологиня Габер про політику Ердогана
21:00
Герман Галущенко
Санкції проти ядерної галузі РФ можуть змусити повернутися Росію за стіл переговорів, - Галущенко
20:50
Ексклюзив
Митрополіт Онуфрій
УПЦ МП під керівництвом Онуфрія чекає деградація й розвал, - митрополит ПЦУ Драбинко
20:40
Через обстріл біля Костянтинівки загинув поліцейський
20:37
польща кордон
Російську тенісистку Звонарьову не пустили до Польщі на турнір WTA
20:29
Антон Черепенников
У Москві помер 40-річний підприємець, що виготовляв техніку для спецслужб і космонавтики РФ
20:14
Польща
Польща очікує збільшення російських провокацій після останніх заяв Путіна
20:03
OPINION
Олександр Вільчинський
Прогноз погоди на завтра
20:00
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Пригожин може захопити владу в Білорусі, - Фейгін
19:57
Ексклюзив
Віктор Ягун
Затримання Гіркіна і незатримання Пригожина стане у Росії однією з проблем, накопичення яких може привести до вибуху, - генерал-майор СБУ Ягун
19:21
Ексклюзив
Швеція
Це країна, яка хоче звільнитися від Росії, і це викликало велику симпатію: аналітик Умланд про шведську підтримку України
19:09
Депутат Держдуми РФ Олександр Бородай після обстрілу під Бахмутом
Поблизу Бахмута ЗСУ обстріляли авто з депутатом держдуми Бородаєм, - ЗМІ
18:50
Окупанти в Маріуполі
У будівельників з Узбекистану, що прибули до Маріуполя, забрали документи й відправили воювати, - Генштаб
18:44
Порошенко фінансує нові розробки засобів РЕБ для ППО: треба захистити інфраструктуру Одеси та інших українських міст
18:32
Оновлено
на фото: наслідки обстрілу міста Середина-Буда на Сумщині
Росіяни вдарили по селищу та місту на Сумщині: одна людина загинула, є поранені
18:30
Ексклюзив
Україна буде використовувати F-16 таким чином, що ми здивуємося, - пілот зі США
18:18
паркування
У Києві з 24 липня повернуть оплату за паркування
18:17
Ексклюзив
Таміла Ташева
Жителі Криму зрозуміли, що окупаційна адміністрація не в змозі їх "захистити" і ставлять багато запитань, - представниця президента Ташева
18:04
OPINION
Володимир Гевко
Росія влаштована за принципом шкаралупи яйця
18:04
військові журналісти
На Донеччині оператора Deutsche Welle поранили касетними боєприпасами РФ
17:55
обстріл Херсонщина
Росіяни з авіації атакували Зміївку на Херсонщині: є постраждалий, пошкоджено будинки та ферму
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV