Про це в ефірі Еспресо сказала депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва.

"Третій тиждень пішов, що щодня такі ракетні обстріли. Люди втомились, але почали дотримуватися заходів безпеки. До цього місяця трошки розслабилися. Фронт близько, обстріли. Але важко було жити в постійній напрузі. Після оцих важких руйнацій, люди почали серйозно ставитися і зараз, коли вдень лунає тривога можна побачити, як люди із вулиць та закладів харчування йдуть до укриттів. Є така тенденція", - розповіла вона.

У ніч з 8 на 9 жовтня, ворог атакував ракетами житловий сектор у Запоріжжі.