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"Людина-павук" у пошуках дому

Олена Чернінька
13 серпня, 2022 субота
18:49
Статті Людина-павук: Додому шляху нема

"Людина-павук: Додому шляху нема" (2021р.), (в оригіналі - "Spider-Man: No Way Home") - це американський фільм про супергероя. Людина-павук - один із персонажів коміксів Marvel. "Людина-павук: Додому шляху нема" - продовження попередніх фільмів, зокрема - "Людина-павук: Повернення додому" (2017р.) та "Людина-павук: Вдалині від дому" (2019р.)

Після розкриття Пітером Паркером світові своєї справжньої особи, адже з'ясовується, ким є насправді Людина-павук, головний герой звертається  до Доктора Стенджа (Бенедикт Камбербетч) по допомогу. Та раптом щось пішло не за планом. Замовляння Стренджа дають збій, і він, замість того, аби перезавантажити усім пам'ять, телепортує з інших всесвітів затятих ворогів Спайдермена. А саме - Пісочну людину, Зеленого гобліна, Електро та Лікаря Восьминога. 
А глядачеві доведеться знову зустрітись із такими акторами, як Альфред Моліна, Джеймі Фокс та Тобі Магуайр.

Кілька цікавих фактів про фільм "Людина-павук: Немає шляху додому"

  • Насправді - це 8-ий фільм про Людину-павука, якщо говорити загалом. Перший фільм вийшов у 2002 році й називався - "Людина-павук",  далі в 2004 році вийшов фільм "Людина-павук 2", і, відповідно - "Людина-павук 3" в 2007 році.  "Нова людина - Павук" - це вже  2012 рік,  за ним у 2014 році вийшов фільм "Нова людина - Павук 2",  у 2017 році - "Людина-павук: Повернення додому", а у 2019 році глядач побачив продовженні під назвою "Людина-павук: Вдалині від дому".
  • "Людина-павук: Додому шляху нема" - завершує контракт Тома Холланда з Marvel Studios та Sony Pictures. Проте Том висловив думку, що не проти зніматись у продовженні, якщо воно буде заплановане в майбутньому. 
  • За перші 24 години від моменту оприлюднення, трейлер фільму "Людина-павук: Немає шляху додому" побив усі рекорди переглядів серед інших світових трейлерів. За добу його подивились 355,5 млн. людей. 

У ролях: Том Голланд, Зендея Коулман, Бенедикт Камбербетч, Маріса Томей, Джеймі Фокс, Альфред Моліна, Джон Фавро, Бенедикт Вонг, Віллем Дефо, Дж. К. Сіммонс, Рис Іванс, Томас Хейден Черч, Джейкоб Баталон, Тоні Револорі та інші.

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