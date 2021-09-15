"Людина, якої найбільше боїться Путін": група європарламентарів висунула Навального на премію Сахарова

Про це повідомляє Радіо Свобода.

На сайті групи зазначається, що Навальний отримав популярність, організовуючи великі громадські акції, беручи участь у політичній боротьбі проти президента Володимира Путіна і уряду.

Навального називають людиною, "якої найбільше боїться Путін".

Член Європейського парламенту Ґі Вергофстадт (колишній прем’єр-міністр Бельгії), заявив, що Навальний бореться за все те, на чому наполягає ЄС.

"Боротьба Навального в сучасній путінській Росії ледь не коштувала йому життя", – сказав він.

За словами Вергофстадта, Навального підтримують багато громадян Росії.