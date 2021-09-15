"Людина, якої найбільше боїться Путін": група європарламентарів висунула Навального на премію Сахарова
Група "Оновлення Європи" в Європарламенті висунула російського опозиціонера Олексія Навального кандидатом на премію за свободу думки імені Андрія Сахарова
Про це повідомляє Радіо Свобода.
На сайті групи зазначається, що Навальний отримав популярність, організовуючи великі громадські акції, беручи участь у політичній боротьбі проти президента Володимира Путіна і уряду.
Навального називають людиною, "якої найбільше боїться Путін".
Член Європейського парламенту Ґі Вергофстадт (колишній прем’єр-міністр Бельгії), заявив, що Навальний бореться за все те, на чому наполягає ЄС.
"Боротьба Навального в сучасній путінській Росії ледь не коштувала йому життя", – сказав він.
За словами Вергофстадта, Навального підтримують багато громадян Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.81
-
EUR
Купівля 31.3Продаж 31.69
- Актуальне
- Важливе