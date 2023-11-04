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Люля-кебаб: рецепт смачної страви на мангалі та на сковороді

4 листопада, 2023 субота
11:00
рецепти Люля-кебаб

Ми розкриємо всі секрети як приготувати люля-кебаб так, щоб м'ясо вийшло смачним та соковитим, а сам фарш не відділявся від шампурів під час приготування

Люля-кебаб, також відомий під назвою "люля-кубідех", є популярною стравою в багатьох країнах Близького Сходу, а також Центральної Азії.

Ця страва включає в себе мариноване та добре приправлене м'ясо, яке перекручують на фарш, нанизують на дерев'яні або металеві шпажки та смажать. Люля-кебаб може бути приготований з різних видів м'яса, таких як яловичина, баранина або курятина, залежно від регіону та власних вподобань. Ця страва часто подається з гарнірами, соусами, традиційними лавашами або пітами.

Люля-кебаб рецепт на сковороді

Інгредієнти:

  • свинина – 700 г
  • куряча грудка - 500 г
  • ріпчаста цибуля - 2 шт.
  • копчена паприка – 1 ч. л. (з гіркою)
  • базилік – 1 ч. л.
  • сіль - 2 ч. л.
  • чорний перець – 0.5 ч. л.
  • лимон – 2-3 ст. л.
  • петрушка та кріп
  • рослинна олія – 3-4 ст. л.

Покроковий рецепт приготування люля кебаб вдома:

  1. Два різновиди м'яса пропускаємо через м’ясорубку. Цибулю чистимо та миємо. Лише одну цибулину прокручуємо на м’ясорубці.  
  2. До фаршу додаємо паприку, сіль, перець, базилік та добре перемішуємо руками.
  3. Далі фарш перекладаємо у зручну ємність для того, щоб добре відбити протягом 5-7 хвилин. Він має стати більш клейким та в’язким. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 2 години.
  4. Потім змащуємо руки рослинною олією та формуємо своєрідні котлетки (робимо їх більш продовгуватої форми).
  5. Ставимо сковорідку з рослинною олією на вогонь, коли вона добре нагріється, тоді викладаємо наші м’ясні заготовки. Смажимо на середньому вогні до готовності, перевертаючи кожні 2 хвилини, кришкою не накривайте.  
  6. Поки м'ясо просмажується, можемо замаринувати цибулю для подачі. Її потрібно півкільцями нарізати. Додати вичавлений лимон, невелику кількість зелені, солі та добре перемішати.
  7. Готовий люля-кебаб викладаємо на велику тарілку, додаємо мариновану цибулю та подаємо до столу. 

Фото: Freepik

Люля кебаб на мангалі

Інгредієнти:

  • фарш асорті (за смаком) – 2.5 кг
  • цибуля ріпчаста - 3 шт.
  • червона цибуля - 1 шт.
  • перець чилі мелений – 0.5 ч. л.
  • коріандр – 1 ч. л.
  • кмин – 0.5 ч. л.
  • зелень (кінза, кріп, петрушка) – 1 пучок (15 г)
  • цукор - 2 дрібки
  • сіль та чорний перець (за смаком)
  • оцет столовий 9% – 1 ч. л.
  • лаваш тонкий – 1 шт.

Люля-кебаб рецепт на мангалі. Покрокове приготування:

  1. Ріпчасту цибулю миємо, очищаємо від шкірки та натираємо на крупній терці. Потім, перекладаємо на друшляк та добре відціджуємо усю зайву рідину. Це потрібно для того, щоб під час смаження на мангалі, м'ясо не відпадало від шампура.
  2. У ємність перекладаємо готову цибулю, фарш та спеції (перець чилі, коріандр, кмин, сіль, перець чорний). Свіжу зелень миємо, ріжемо дуже дрібно та додаємо до фаршу. Вимішуємо ретельно та відбиваємо фарш протягом 10-15 хвилин. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 1-2 години.
  3. Поки м'ясо стоїть в холодильну, в цей час можна підготувати мангал для того, щоб смажити м'ясо.
  4. Руки промиваємо в холодній воді, аби було легше відділити і сформувати "кнелі", та нанизуємо фарш на шампури. Розподіляємо по шампуру і одразу ставимо на мангал смажитись до готовності, час від часу перевертаємо люля-кебаб.
  5. Тим часом, маринуємо червону цибулю. ЇЇ потрібно очистити та півкільцями нарізати. Додаємо до неї оцту, трохи солі, цукру, зелені та добре перемішуємо.
  6. Тонкий лаваш викладаємо на тарілку, на ного перекладаємо готове люля-кебаб. Подаємо з маринованою цибулею.

Смачного!

Фото: Freepi

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