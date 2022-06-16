Мадридський саміт радикально змінить НАТО, - Столтенберг

Про це передає RaiNews з посиланням на заяву Столтенберга.

"У Мадриді на нас чекає саміт, який трансформує НАТО: ми ухвалюватимемо важливі рішення з питань оборони й стримування, ми модернізуємо Альянс, затвердимо "Стратегічний компас", матимемо контакти з нашими азійськими партнерами, а також зі Швецією і Фінляндією", - наголосив він.

Крім того, генсек НАТО зазначив, що союзники в Альянсі готові пройти "довгий шлях" і підтримати Україну в її боротьбі з російською агресією.

За його словами, під час саміту ухвалять рішення про збільшення витрат на оборону.

15 червня Столтенберг заявив, що вперше з часів холодної війни НАТО розмістить заздалегідь призначені сили та озброєння на східному фланзі. Генеральний секретар альянсу наголосив, що своєчасне розміщення збройних сил та техніки на східному фланзі, яке було здійснене вперше з часів холодної війни, допоможе НАТО швидше відреагувати на загрозу з боку Росії.

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